Selin ortasında böyle bekledi. Çocuğu korkulu gözlerle izledi

Ağrı’nın Tutak va Sarıkamış ilçelerinde sağanak yağış meydana geldi. Palandöken ve Sorguçlu köylerinde aşırı yağış nedeniyle sel oluştu.

Selde tarım arazileri ve yollar büyük zarar gördü. Şiddetli yağışın gün boyunca sürdüğü aktarıldı. Bölgedeki derelerin de taştığı bildirildi.

SELİN ORTASINDA KALDI

Cadde ve su köylerinde su baskınları yaşanırken bir adamın köy yolunun ortasında mahsur kaldığı görüldü. Selin ortasında mahsur kalan vatandaşın hemen arkasında ise çocuğunun olduğu ve korkulu gözlerle izlediği belirtildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Palandöken ve Sorguçlu köylerinde tarım arazilerinde büyük çapta hasar oluştu. Erenler Mahallesi'nde iki evin bodrum katını ve odunluklarını, İnönü Mahallesinde de bir mobilya deposunu su bastı.