Selin ortasında böyle bekledi. Çocuğu korkulu gözlerle izledi

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Selin ortasında böyle bekledi. Çocuğu korkulu gözlerle izledi

Ağrı’da sağanak sonrası oluşan selde bir adamın yol ortasında mahsur kaldığı ve çocuğunun da onu izlediği görüldü.

Ağrı’nın Tutak va Sarıkamış ilçelerinde sağanak yağış meydana geldi. Palandöken ve Sorguçlu köylerinde aşırı yağış nedeniyle sel oluştu.

Selde tarım arazileri ve yollar büyük zarar gördü. Şiddetli yağışın gün boyunca sürdüğü aktarıldı. Bölgedeki derelerin de taştığı bildirildi.

SELİN ORTASINDA KALDI

Cadde ve su köylerinde su baskınları yaşanırken bir adamın köy yolunun ortasında mahsur kaldığı görüldü. Selin ortasında mahsur kalan vatandaşın hemen arkasında ise çocuğunun olduğu ve korkulu gözlerle izlediği belirtildi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

aw242511-02.jpg

Öte yandan Palandöken ve Sorguçlu köylerinde tarım arazilerinde büyük çapta hasar oluştu. Erenler Mahallesi'nde iki evin bodrum katını ve odunluklarını, İnönü Mahallesinde de bir mobilya deposunu su bastı.

aw242511-04.jpg

mmmm-i.jpg

aw242511-03.jpg

aw242511-01.jpg

İlgili Haberler
Rize'de afetlere 'sel kapanlı' önlem
Sele ilginç önlem
Son Haberler
Küçük Bülent Spor
Küçük Bülent
İzmir'in Dev Otobüs Firması Geride Büyük Bir Soru İşareti Bırakarak Sektörden Çekildi Ekonomi
İzmir'in Dev Otobüs Firması Geride Büyük Bir Soru İşareti Bırakarak Sektörden Çekildi
Patrik haddini aştı. Türkiye’yi işgalci ilan etti Gündem
Patrik haddini aştı. Türkiye’yi işgalci ilan etti
FIFA Bursaspor'un engelini kaldırdı Spor
FIFA Bursaspor'un engelini kaldırdı
Ünlü Turizm Devi İflas Etti Ekonomik Krizle Başa Çıkamadı Ekonomi
Ünlü Turizm Devi İflas Etti Ekonomik Krizle Başa Çıkamadı
Mourinho iyice Türk oldu Spor
Mourinho iyice Türk oldu
Efsane siyasi parti yeniden kuruldu. Bir dönem iktidardaydı Gündem
Efsane siyasi parti yeniden kuruldu. Bir dönem iktidardaydı