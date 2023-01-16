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Selin Şekerci'den itiraf: Psikolojik destek alıyorum

'Sevda Mecburi İstikamet' filminde otizm spektrum bozukluğu olan bir kızı canlandıran Selin Şekerci, düzenli olarak terapiye gittiğini, rolü için de psikolojik destek aldığını itiraf etti. 

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 13:01
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Selin Şekerci: Psikolojik destek alıyorum

Selin Şekerci'den itiraf: Psikolojik destek alıyorum
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Ünlü oyuncu Selin Şekerci, başrolünde oynadığı “Sevda Mecburi İstikamet” filmini Özdilek AVM’de İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği üyeleri ve otizmli çocukların aileleriyle birlikte seyretti. 

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Otizm spektrum bozukluğu olan bir kızı canlandıran Şekerci “Psikolojik destek aldınız mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"HER HAFTA TERAPİYE GİDİYORUM"

“Zaten her hafta terapiye gidiyorum. Bizim meslekte başka başka karakterler oynuyorsunuz, sağlıklı kalabilmek zor. Bir de çok insanla muhatap oluyoruz. Normal birinin aldığı tepkinin bin katını alıyoruz. Dolayısıyla psikolojik destek şart. Film sürecinde de destek aldım.”

Henüz küçük bir çocukken anne ve babasının ayrıldığını söyleyen Şekerci, “Her bireyin psikolojik destek alması gerekiyor. Benim sebeplerim de vardı. Mesleğimle birlikte bunun düzenli olmasının daha sağlıklı olacağını hissettim” diye konuştu.

"OZAN’I KOPYALADIM KENDİ SUNAMI YARATTIM"

Selin Şekerci, rolüne hazırlanırken Sedef Erken’in otizmli oğlu Ozan’ı gözlemlediğini anlattı:

“Benim en büyük destekçim ve bütün doneleri aldığım kişi; Ozan. Sedef Hanım’ın oğlu. Onlar her gün yanımda, setteydi. Hep Ozan’ı gözlemledim. Beraber yemek yedik, sohbet ettik. O bana yoldaşlık etti. Ozan’ı kopyalayıp kendi Suna’mı yarattım.”

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