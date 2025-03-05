Selin Şekerci Turkish Delight Akımına nokta koydu

Son dönemin sosyal medya akımlarından olan Turkish Delight makyajına Oyuncu Selin Şekerci de dahil oldu.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Türkan Şoray'ın makyaj tarzı tüm dünyada bir akım haline geldi. Pek çok ülkeden kadınlar, Sezen Aksu'nun Kusura Bakma şarkısı eşliğinde Türkan Şoray'ın ikonik makyajını yaptığı videolar paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak Oyuncu Selin Şekerci de akıma uydu. Şarkıyı da kendisi seslendiren Şekerci'nin videou çok beğenildi. Takipçiler akıma son nokta konuldu yorumlarını yaptı.