Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor

Denizli ve Manisa'da meydana gelen sel sonrası bölgede başlatılan altyapı ve özellikle tarım arazilerinde yürütülen hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 1

Pamukkale'ye bağlı Akköy, Karahayıt, Korucuk ve Uzunpınar mahallelerinin çeşitli bölgelerde 31 Mayıs'ta meydana gelen sel ile su baskınları sonucu cadde, iş yerleri, tarım arazisi ve evlerde hasar oluştu.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 2

Başta AFAD, jandarma, itfaiye, belediyeler olmak üzere diğer ilgili kurumlardan görevliler selin izlerini silmek için çalışıyor.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 3

Şiddetli sağanak 4 mahalledeki 1500 dekar tarım alanında zarar oluşturdu. Suya kapılan 6 küçükbaş ile 2 büyükbaş hayvan telef oldu.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 4

Ayrıca bir alabalık işletmesi ve 16 ev selde hasar gördü.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 5

Akköy Mahallesi'nde ev ve dükkanlar temizlenirken, mahallelerde zarar gören altyapı çalışmaları sürdürülüyor, elektrik ve telefon hatları tamir ediliyor.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 6

MANİSA'DAKİTARIM ALANLARINDA İNCELEME SÜRÜYOR

Manisa'da başta Sarıgöl ve Saruhanlı ilçeleri olmak üzere 6 ilçede etkili olan sağanak ve dolunun ardından, tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları yapıyor.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 7

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) ekipleri, tarım arazilerinde kontrollerini devam ediyor.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 8

İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, ilk belirlemelere göre 6 ilçede yaklaşık 16 bin dekarlık tarım alanında su baskını ve dolu yağışının etkili olduğunu söyledi.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 9

Hasarın daha çok tütün, mısır, domates, buğday ve pamuk gibi ürünlerde yoğunlaştığına dikkati çeken Öztürk, "Özellikle dolu yağışının etkili olduğu yerlerdeki hasarlarımız biraz daha yüksek.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 10

Aşırı yağış kaynaklı olan hasarlarda da daha çok bağ alanlarımızda daha çok bir zararımız yok. Burada ekiplerimiz sahada çalışmalarını yaptılar, hala da devam ediyorlar." dedi.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 11

Öztürk, Manisa'nın sigortalı tarım alan oranının yüksek olduğu illerden biri olduğuna işaret etti.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 12

Özellikle bağ alanlarının çoğunun sigortalı olduğunu vurgulayan Öztürk, "Şunu unutmamamız gerekiyor. Dünyada iklim değişikliği var. Bunun sonucunda farklı dönemlerde aşırı yağış ortaya çıkıyor.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 13

Dolaysıyla ürünümüzü koruyan en önemli mekanizma tarım sigortalarıdır. Burada da devletimiz sigorta primlerinin yarısını karşılıyor." diye konuştu.

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 14

(Kaynak: AA)

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Selin yaşandığı bölgelerde çalışmalar sürüyor 33
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