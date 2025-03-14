Selvi Boylum Al Yazmalım davası yeniden alevlendi! Ali Özgentürk itiraz etti

Sabah'ta yer alan habere göre, üst mahkeme, Ali Özgentürk'ün itirazını kabul ederek davayı yeniden görüşmek üzere ilk derece mahkemesine gönderdi.

NE OLMUŞTU

151 BİN LİRA TAZMİNAT İSTEMİŞTİ

Ali Özgentürk, Jehan Barbur'un "Evim Neresi" adlı albümünde, "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmindeki senaryosundan alıntı yapıldığını ileri sürerek hukuk süreci başlatmıştı. Özgentürk, şarkının kendi senaryosundan alındığını iddia ederek 151 bin lira tazminat istemişti.

İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi, davayı karara bağlayarak şarkının sözlerinin hem Ali Özgentürk hem de Jehan Barbur'a ait olduğunu belirtti. Mahkeme, albüm kayıtlarında ve klipte ikisinin de ismini belirtmesine karar verdi.



MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin kararına itiraz eden Ali Özgentürk, İstanbul İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu. Özgentürk, şarkı sözlerinin kendi senaryosundan alındığını ve söz sahibi olarak yalnızca kendisinin belirtilmesi gerektiğini söyledi.

Üst mahkeme, Özgentürk'ün itirazını kabul etti. Mahkeme dosyayı ilk derece mahkemesine gönderdi.