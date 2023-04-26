Selvi Kılıçdaroğlu: Amacımız devlet projesi haline getirmektir. 'Beslenme Saati' projesi için Van'dan seslendi

Çocukların sağlık beslenmesini esas alan projenin bugünkü durağı Van oldu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık bugün Van’a geldi.

Selvi Kılıçdaroğlu: Amacımız devlet projesi haline getirmektir. 'Beslenme Saati' projesi için Van'dan seslendi

(ANKA) Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Beslenme Saati' projesi kapsamında Van'a gelen Selvi Kılıçdaroğlu kadın ve çocuklarla buluştu. Selvi Kılıçdaroğlu, "Bu sadece yerel yönetimlerle başarılacak şeyler değil. Onlar ellerinden geleni yapıyor ama bu esas merkezi hükümetin sorumluluğudur. Yani bizim amacımız bunu eninde sonunda bir devlet projesi haline getirmektir" dedi.

Beylikdüzü’nde 2022 yılında hayata geçirilen proje ile bugüne dek toplamda 172 bin 613 öğün yiyecek çocuklara ulaştırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki her çocuğun en az bir öğün sağlıklı gıdaya erişebilmesi için hayata geçirdiği 'Beslenme Saati' projesi Türkiye’nin çeşitli illeri için örnek proje oldu ve yaşama geçirilmeye başlandı.

Uygulama kapsamında toplamda bin 349 çocuğun beslenme çantaları Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanıyor.

5 ila 14 yaş arası çocukların günlük alması gereken kalori miktarının 500 ile 700 kalorisini karşılayan öğünler için diyetisyen ve gıda mühendislerinin de onayları alınıyor.

Ebeveynler, belediyenin kurumsal logosunun bulunmadığı çantaları, on mahallede oluşturulan 16 ayrı dağıtım noktasından ücretsiz teslim alarak çocuklarına ulaştırıyor.

2022 yılında hayata geçirilen proje ile bugüne dek toplamda 172 bin 613 öğün yiyecek çocuklara ulaştırıldı.

"AMACIMIZ BİR DEVLET PROJESİ HALİNE GETİRMEKTİR"

Selvi Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

"Bunların temelinde de ücret eşitsizliği, herkesin hakkını hak ettiği şekilde alamaması, erişememesi var...

Bunun yanında eğitimde eşitsizliği yaratıyor. Amacımız, konumuz beslenme olduğu için bu işin üzerinde duruyoruz ama bu durum anlattığım bütün konularla bağlantılıdır. Amacımız bunu en aza indirgemektir.

Bu sadece yerel yönetimlerle başarılacak işler de değil. Onlar ellerinden geleni yapıyor ama bu esas merkezi hükümetin sorumluluğudur. Yani bizim amacımız bunu eninde sonunda bir devlet projesi haline getirmektir.

Umarım en kısa sürede bu olacaktır. Bundan umutluyum. Sizler de umutlusunuz anladığım kadarıyla gelecek daha güzel olacak buna inanıyorum."

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Bülent Turan canlı yayında AKP’nin içindeki büyük krizi itiraf etti. Seçimden sonra konuşacağız! Siyaset
Bülent Turan canlı yayında AKP’nin içindeki büyük krizi itiraf etti. Seçimden sonra konuşacağız!
Düzensiz göçmenler, lastik bot batınca karaya yüzerek çıktılar Yaşam
Düzensiz göçmenler, lastik bot batınca karaya yüzerek çıktılar
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar Siyaset
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar
Ekrem İmamoğlu: Mülteci sorununu biz çözeceğiz Siyaset
Ekrem İmamoğlu: Mülteci sorununu biz çözeceğiz
İsrail'in "hayalet uçağına" kuş çarptı: Bağımsızlık Günü kutlamalarını tamamlayamadı Dünya
İsrail'in "hayalet uçağına" kuş çarptı: Bağımsızlık Günü kutlamalarını tamamlayamadı
Şampiyonluk yolunda Manchester City-Arsenal maçının ilk 11'leri belli oldu. Spor
Şampiyonluk yolunda Manchester City-Arsenal maçının ilk 11'leri belli oldu.
Kılıçdaroğlu sevgisi ülke sınırlarını aştı. Çiçeklerle karşıladılar Siyaset
Kılıçdaroğlu sevgisi ülke sınırlarını aştı. Çiçeklerle karşıladılar