(ANKA) Beylikdüzü Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Beslenme Saati' projesi kapsamında Van'a gelen Selvi Kılıçdaroğlu kadın ve çocuklarla buluştu. Selvi Kılıçdaroğlu, "Bu sadece yerel yönetimlerle başarılacak şeyler değil. Onlar ellerinden geleni yapıyor ama bu esas merkezi hükümetin sorumluluğudur. Yani bizim amacımız bunu eninde sonunda bir devlet projesi haline getirmektir" dedi.

Beylikdüzü’nde 2022 yılında hayata geçirilen proje ile bugüne dek toplamda 172 bin 613 öğün yiyecek çocuklara ulaştırıldı.

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçedeki her çocuğun en az bir öğün sağlıklı gıdaya erişebilmesi için hayata geçirdiği 'Beslenme Saati' projesi Türkiye’nin çeşitli illeri için örnek proje oldu ve yaşama geçirilmeye başlandı.

Uygulama kapsamında toplamda bin 349 çocuğun beslenme çantaları Beylikdüzü Mutfak’ta hazırlanıyor.

5 ila 14 yaş arası çocukların günlük alması gereken kalori miktarının 500 ile 700 kalorisini karşılayan öğünler için diyetisyen ve gıda mühendislerinin de onayları alınıyor.

Ebeveynler, belediyenin kurumsal logosunun bulunmadığı çantaları, on mahallede oluşturulan 16 ayrı dağıtım noktasından ücretsiz teslim alarak çocuklarına ulaştırıyor.

2022 yılında hayata geçirilen proje ile bugüne dek toplamda 172 bin 613 öğün yiyecek çocuklara ulaştırıldı.

"AMACIMIZ BİR DEVLET PROJESİ HALİNE GETİRMEKTİR"

Selvi Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

"Bunların temelinde de ücret eşitsizliği, herkesin hakkını hak ettiği şekilde alamaması, erişememesi var...

Bunun yanında eğitimde eşitsizliği yaratıyor. Amacımız, konumuz beslenme olduğu için bu işin üzerinde duruyoruz ama bu durum anlattığım bütün konularla bağlantılıdır. Amacımız bunu en aza indirgemektir.

Bu sadece yerel yönetimlerle başarılacak işler de değil. Onlar ellerinden geleni yapıyor ama bu esas merkezi hükümetin sorumluluğudur. Yani bizim amacımız bunu eninde sonunda bir devlet projesi haline getirmektir.

Umarım en kısa sürede bu olacaktır. Bundan umutluyum. Sizler de umutlusunuz anladığım kadarıyla gelecek daha güzel olacak buna inanıyorum."