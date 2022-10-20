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Selvi Kılıçdaroğlu yaralı madencileri ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki yaralı madencileri ziyaret etti

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 23:16
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Selvi Kılıçdaroğlu yaralı madencileri ziyaret etti

Selvi Kılıçdaroğlu yaralı madencileri ziyaret etti
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(DHA) Cumhuriyet Halk Parti'si Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi olan yaralı madencileri ve yakınlarını ziyaret etti.

Selvi Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Yaralıların aileleriyle görüşen Kılıçdaroğlu "Ziyaret ettiğimiz yaralıların bir an önce aramıza dönmesini istiyoruz. Çok üzüldük. Hala üzüntümüz geçmiş değil. Hepimize geçmiş olsun" dedi. 

 

 

 

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