Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "suç işleme amacıyla örgüt kurmak", "kişisel verilerin kaydedilmesi" "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "suç delilerini gizleme" "haberleşmenin engellenmesi", "kamu malına zarar verme", "rüşvet", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "irtikap", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "ihaleye fesat karıştırma", "çevrenin kasten kirletilmesi", Vergi Usul Kanunu, Orman Kanunu ve Maden Kanunu'na muhalefet suçlarını işlediği iddiasıyla toplam 849 yıldan 2 bin 430 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmesi gündemdeki yerini korurken, muhalif belediyelere operasyonlar devam ediyor.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP kurultayını ve partideki değişimi ele aldığı yazısında, CHP'nin kurultayını iletişim açısından başarılı bulduğunu belirterek "İmamoğlu’nun yolsuzluk davası sürecinde CHP, krizi fırsata çevirmeyi başardı" ifadelerini kullandı. Selvi yaşananların bir strateji olduğunu öne sürerek CHP’ye moral üstünlük kazandırırken, Özgür Özel’i liderliğe taşıdığını iddia etti.

Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şöyle

"İSKİ yolsuzluğu sürecinde SHP’de yaşananları hatırlıyorum. SHP, dağılmıştı. Zaten ilk seçimde oy oranı yüzde 29’dan yüzde 21’e gerilemişti. İmamoğlu’nun yolsuzluk davası sürecinde ise CHP, krizi fırsata çevirmeyi başardı. Bu strateji CHP’ye moral üstünlük kazandırırken, Özgür Özel’i liderliğe taşıdı. Doğruya doğru demek lazım..."