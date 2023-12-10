Semanur ne demek? Semanur isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Semanur da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Semanur ne demek? Semanur isminin anlamı nedir?