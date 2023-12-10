Semanur ne demek? Semanur isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Semanur da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Semanur ne demek? Semanur isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Semanur ne demek? Semanur isminin anlamı nedir?

Semanur adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Semanur isminin anlamını araştırıyor. Peki, Semanur ne demek? Semanur isminin anlamı nedir?

SEMANUR NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Semanur ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Gökyüzünün aydınlığı, ışığı.

- Sevinç, coşku.

- Nurlu gökyüzü.

SEMANUR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Semanur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Semanur adını koymak caizdir.

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