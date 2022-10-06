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Semanur üniversiteye gideceği gün evinde ölü bulundu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Endüstri Mühendisliği'nde eğitim gören Semanur Akbaş (22), üniversiteye geleceği gün İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Akbaş'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 15:33
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Semanur üniversiteye gideceği gün evinde ölü bulundu

Semanur üniversiteye gideceği gün evinde ölü bulundu
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KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Semanur Akbaş, yaşadığı İstanbul'daki evinde 4 Eylül'de eğitimi için Trabzon'a gelmek üzere hazırlık yaptı.

Akbaş, yakınları tarafından sabah yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Ailenin ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri Semanur Akbaş'ın öldüğünü belirledi. Cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılan Akbaş'ın kalp krizi sonucu öldüğü belirlendi. Akbaş'ın cenazesi, memleketi Aksaray'da dün toprağa verildi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencimiz Semanur Akbaş'ın ani ölümü sebebiyle derin üzüntü içindeyim. Ailesi ve sevenlerine yüce Allah'tan sabr-ı cemil niyaz ederim" ifadelerine yer verdi.(AA)

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