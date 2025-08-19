Sembollerin Diplomasisi: Alaska Görüşmeleri Üzerine

Diplomaside hep söylenir, “Asıl mesaj masada değil, masaya gelmeden verilir.” Son günlerde yaşanan gelişmeler de tam olarak bunu gösteriyor.

Putin’in, Trump’ın makam aracına binmesiyle başlayan ve Lavrov’un Alaska’ya üzerinde kocaman “CCCP” (SSCB) yazılı sweatshirt ile gitmesiyle devam eden bu küçük gibi görünen detaylar, aslında koca koca jeopolitik mesajların taşıyıcısı.

Putin, eski bir KGB dış istihbarat subayı. Hayatının neredeyse tamamı psikolojik üstünlük kurma, karşısındakini masaya oturmadan önce kırma, yıldırma, baskılama üzerine kurulmuş.

Trump’ın makam aracına binmesi de tam böyle okunmalı. Net bir güç gösterisi. Daha yolculuk başlamadan, “kontrol bende” mesajı. Hele ki bu Alaska görüşmeleri sırasında yapılınca, tamamen psikolojik üstünlük aracına dönüşüyor.



Görsel: NTV

Lavrov’un seçtiği kıyafet ise ayrı bir hikâye. Dışişleri Bakanı’nın klasik diplomatik protokollerden çıkıp sweatshirt giymesi başlı başına çarpıcı bir hareket. Ama o sweatshirt’ün üzerinde yazan “CCCP” var ya, işte o tek başına bir manifesto.

Sovyetler Birliği’ne dair nostaljik, ideolojik bir çağrışım… Putin’in yıllar önce söylediği “Sovyetler Birliği’nin dağılması yüzyılın en büyük jeopolitik felaketidir” sözleriyle birleşince, bu kıyafet bir anda Kremlin’in ruh halini özetliyor: “Biz hala buradayız, o hayalden hiç vazgeçmedik.”

Görsel: Azemedia

Peki neden Alaska? Burada işin sembolik boyutu daha da derinleşiyor.

1867’de Rusya tarafından Amerika’ya satılan bir toprak. Unutulmayan, “içten içe hala bizim” denen bir yer. Zaten Rusya’da zaman zaman açılan “Alaska bizimdir!” pankartlarını hatırlayın.

Bu topraklarda Sovyet sembollerini taşımak, basit bir kıyafet seçimi olmaktan çıkıyor; adeta “unutulmayan toprak” mesajına dönüşüyor.

Arctic Today gibi kaynaklar da bunu özellikle vurguluyor. Kremlin, Alaska üzerinden “kaybedilmiş parça” söylemiyle diplomatik bir gönderme yapıyor. Aslında Amerika’ya mesaj vermekle kalmıyor, kendi halkına da gönderme yapılıyor: “Biz kaybettiklerimizi unutmadık, zamanı gelince hatırlatırız.”



İşin bir de Ukrayna boyutu var. CCCP yazılı sweatshirt, Kiev’e dolaylı bir meydan okuma gibi okunabilir. “Sen Sovyetlerden çıktın, bağımsız oldun ama biz hâlâ seni o eski çerçevede görüyoruz” demek.

Dahası, Lavrov’un uçakta Rus gazetecilere Chicken Kyiv (Kiev tavuğu) yedirmesi de bu sembolik aşağılamanın devamı. Küçük gibi görünen bir yemek tercihi, aslında Ukrayna’ya karşı alaycı bir “siz hâlâ bizim mutfağımızdasınız” mesajı.

Bütün bunlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan tablo: Kremlin, klasik diplomasi kurallarını kenara bırakıyor ve semboller üzerinden konuşuyor. Kıyafet, yemek, beden dili, oturma düzeni…

Her detay, bir tür “psikolojik savaş” alanına dönüşüyor. Putin’in Trump’a elini yukarıdan uzatıp neredeyse el öptürür gibi bir pozisyonda davranması da aynı çizginin bir parçası. Subliminal bir mesaj. “Ben üstünüm, sen aşağıdasın.”



Görsel: NTV

Lavrov’un sweatshirt tercihini sadece “alışılmadık bir kıyafet” diye görmemek lazım. Hem Putin’in Sovyetler Birliği’ni yeniden kurma ideallerine sembolik bir destek, hem Ukrayna’ya yönelik dolaylı bir saldırı, hem de Alaska masasında üstünlük sağlamaya yönelik bir algı oyunu…

Kendi adıma şunu söyleyeyim. Evet, zekice hamleler. Ama bir o kadar da rahatsız edici.

Çünkü diplomasi masasında sembollerin bu kadar agresif kullanılması, zaten kırılgan olan dengeleri daha da gergin hale getiriyor. Lavrov’un sweatshirt’ü, Chicken Kyiv ikramı, Putin’in araç seçimi, el sıkışma biçimi…

Hepsi birer küçük taş, ama bir araya gelince koca bir duvar örüyor.

Biz de dışarıdan izlerken, aslında farkında olmadan o duvarın gölgesinde kalıyoruz.