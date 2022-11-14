﻿Semerkant zirvesi ve ''Türk Yatırım Fonu''

Romanya'nın Köstence şehrinde 2004 yılında yapılan 11'inci Türk Dünyası Gençlik Kurultayı'nda Özbekistan'dan Bahtiyar Abdülkerimov adlı genç, "Gün gelir, Semerkant, Buhara ve Taşkent'te de bu kurultaylarımızı yaparız" demişti... O sırada Özbekistan, yaşanan bazı olaylar sebebiyle, bu tür toplantıları desteklemiyordu...

Aslında süreç 1992'deki Türk Devlet Başkanları'nın buluştuğu Ankara zirvesiyle başlamıştı. Taşkent'te 1996 yılında yapılan zirvede "Türkçe Konuşan Devletler Zirvesi Sekretaryası" oluşturulması kararlaştırılmış, ardından 2000 Bakü zirvesinde bu sekretaryanın İstanbul'da kurulması kararı verilmişti. Adına da kısaca Türk Konseyi denilmişti. Nihayet Türk Konseyi, Türk Devletleri Teşkilâtı'na dönüştürüldü.

30 yılı aşan bu süreçte Türk Dünyası Kurultayları ve Gençlik Kurultayları da yapılmıştı.

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Bahtiyar Abdülkerimov'un arzuladığı gibi Semerkant'ta geçtiğimiz hafta Türk Zirvesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zirve konuşmasında "Konseyimizi Teşkilat'a dönüştürürken, aynı zamanda özgün ve etkin bir yapının temelini de attık. İstanbul'da kabul ettiğimiz 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi, işbirliğimizin çerçevesini oluşturuyor. Siyaset, güvenlik, ticaret, gümrük, ulaştırma, enerji, sağlık, bilişim, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlarda işbirliğimizi pekiştirelim istiyoruz. Bugün kabul ettiğimiz Strateji Belgesi de bizlere bir yol haritası sunuyor. Strateji Belgemizdeki unsurların birer birer hayata geçirilmesinin hep birlikte takipçisi olalım" dedi ve önemli bir kararı daha açıkladı:

"Türk Yatırım Fonu'nun da mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi yararlı olacaktır. Fon'un sağlayacağı mali imkânların, işbirliğimizi kuvvetlendirip faaliyetlerimize ivme kazandıracağına inanıyorum. Ticaret, ulaştırma ve enerji başlıklarında aramızdaki bağların derinleştirilmesine önem veriyoruz. Türkiye-Özbekistan-Azerbaycan ve Türkiye-Kazakistan-Azerbaycan dışişleri, ulaştırma ve ticaret, ekonomi bakanları toplantıları vaktinde attığımız kritik adımlardır. Benzer mekanizmaları çoğaltmamızın ve kapsamını genişletmemizin, hepimizin faydasına olacağına inanıyorum."

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Bu konuşmada bahsi geçen "Türk Yatırım Fonu" düşüncesi bende Köstence'deki Türk Dünyası Gençlik Kurultayı'nda oluşmuştu. Ertesi yıl bu düşünceyi, İzmit'te 25-27 Kasım 2005 tarihlerinde düzenlenen Türk Dünyası Sosyologlar Kurultayı'nda "Türk Dünyası'nın meselelerine çözüm getirecek, potansiyeli harekete geçirecek, düğmeye basılmasını sağlayacak güç, ortak fonlarla oluşturulabilir. Bu itibarla, Korkut Ata Fonu kurulmasını öneriyorum." şekline getirmiştim.

Tabii akıl için yol birdir...

17 yıl sonra olsa da Türk Devlet Başkanları, "Türk Yatırım Fonu" kurulmasını kararlaştırdı. Gerçi ben artık fon aşamasının da geçilmiş olması gerektiğini düşündüğüm için yine İzmit'te geçtiğimiz Ekim ayında yapılan sempozyumda, "Şimdi artık banka kurma zamanı geldi... 2040 vizyon belgesindeki projelerin hayata geçirilebilmesi için Türk Devletler Teşkilatı tarafından mali güç oluşturulmalıdır. Bu da Türk devletlerinin milli gelirlerinden pay ayıracakları bir Türk Dünyası Bankası kurulmasıyla mümkündür. 17 yıl önce önerdiğim Korkut Ata Fonu kurulmadı ama şimdi Korkut Ata Bankası veya Türk Dünyası Merkez Bankası kurulabilir ve bütün projelerin uygulanması hızlandırabilir..." demiştim ama Türk Yatırım Fonu'nun kurulması, bu yönde atılmış önemli bir adımdır...

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Erdoğan, ayrıca "Zirvemiz vesilesiyle ticaretin kolaylaştırılması, strateji belgesinin, eşya hariç mal ve hizmetin serbest dolaşımı için hizmet ve yatırım alanında serbest ticaret anlaşmasının imzalanması da önemlidir." dedi.

Bu anlaşmaların hayata geçirilmesi, Türk işbirliğini, bütün Türk devletlerinde günlük hayatın bir parçası haline getirecek ve olumlu gelişmelere yol açacaktır.

Bu adımlar, günlük siyasetin ötesinde Türk Milleti'nin geleceğiyle ilgilidir ve desteklenmelidir..