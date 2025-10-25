Her bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitleyen Eşref Rüya’da kullanılan şarkıların dinlenme rekoru kırması adeta bir akıma dönüştü. Son dönemde büyük bir hedef kitleye ulaşan Semicenk’in şarkısı da Eşref Rüya’da yer aldı. Ekran başında heyecanla bekleyen Semicenk'in o anlarını arkadaşı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Eşref Rüya’nın yeni bölümünde, Eşref ve Nisan karakterlerine hazırlanan klip büyük ses getirdi. Semicenk’in 'Sen Kaldın' parçasının eşlik ettiği klip görsel ve duygusal gücüyle izlenme rekoru kırdı.

'CENK TEK' SÖYLEMİ SANAL MEDYADA VİRAL OLDU

Klip kadar ses getiren bir olay da Semicenk’in, şarkısının çıkacağı sahneyi ekran başında heyecanla beklediği anlar oldu. Heyecanı yüzüne yansıyan Semicenk'in o halleri ve kaydı yapan kişinin 'Cenk Tek' söylemi sanal medyada viral oldu.

Tims&B imzalı Eşref Rüya’nın yayını sonrası 'Sen Kaldın'ın sanal medyada ve dijital platformlarda dinlenme oranında ciddi artış yaşandığı görüldü.