Semih Çelik'in ürpertici yaşamına dair ipuçları: Babası katili anlattı

Geçtiğimiz cuma günü Türkiye’de kan donduran bir vahşet yaşanmıştı. Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’nde kasaplık yapan Semih Çelik (19), Eyüpsultan'da oturan kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) evinde, saplantılı olduğu İkbal Uzuner'i (19) de Fatih Edirnekapı Surları'nda öldürmüştü. Olay sonrasında Çelik, surlardan atlayarak intihar etti. Gündemde çok konuşulan olaya ilişkin sırlarda aralanıyor. Katil Çelik’in babası, bilinmeyen detayları açıkladı.

Katil Semih Çelik’in babası Sabah’a özel verdiği açıklamadaki detaylar kan dondurdu. Baba Çelik, oğlunun daha önce intihara teşebbüs ettiğini söylerken, oğlunun bu yaz ayında ‘'Ben o kadar uzun yaşamayacağım’ şeklinde açıklaması olduğunu belirtti.

“BABA SAKIN GELME”

Baba Çelik olay gününde sabah saat 05:30 sıralarında ikametinde uyandığını aktarırken, “sabah 10:44 sıralarında oğlumu arayıp Semih'e 'Oğlum işten dolayı ben bu akşam geç geleceğim' dedim. Kendisi de bana 'Ayşenur evde, gün içinde sakın gelmeyesin baba" dedi” ifadelerini kullandı. Baba, dışarıda bulunduğu sırada eşinin, 'Polisler evde, çabuk eve geç' dediğini söylerken, eve gittiğinde olayı polislerden öğrendiğini aktardı.

DAHA ÖNCE İNTİHARA TEŞEBBÜS ETMİŞ

Baba, 1 Mart 2022 günü öğlen saatlerinde Semih'in okul arkadaşı İkbal Uzuner'in annesinin eşini aradığını belirtirken, İkbal'in annesi 'Senin oğlun benim kızımın beynini yıkamış, beraber intihar edecekler' şeklinde söylemde bulundu. Baba, “Aynı gün akşam saatlerinde Semih'in sol göğüs bölgesinden kendisini bıçaklayarak intihara teşebbüs ettiğini öğrendik. Bu konuda Çocuk Şube'de ifade verdi. Bu olaydan ötürü muayenesi Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde oldu. İlaç tedavisi üzerine 3 hafta bu hastanede yattı." dedi. İntihara teşebbüs olayından sonra İkbal Uzuner'den ayrıldığını söyleyen baba, 1 yıl kadar önce Semih’in bıraktığı liseden sınıf arkadaşı Ayşenur Halil isimli kızla çıkmaya başladığını açıkladı.

“DÜŞÜNCE YAPILARIMIZ DEĞİŞİK”

Baba A.Ç, 1 yıl önce Semih'in odasına girdiğinde çizdiği insan psikolojisini korkutan şeytana benzer kara kalem resimler gördüğünü Semih'e bu resimlerin ne olduğunu sorduğunda, 'Anlamazsınız, düşünce yapılarımız değişik' şeklinde cevap aldığını söyledi. 2 yıldan beri uyuşturucu kullandığını aktaran baba, psikoloji ilaçlarını da kullanmadığını açıkladı. Baba, “3 ay kadardır uyuşturucu kullanmıyordu. Çünkü uyuşturucu madde alacak parası yoktu. 2023 yılı Kış ayında Semih'in odasına girdiğimde penceresi açık ve odası buz gibiydi. Ben de kendisine 'Hayırdır ne yapıyorsun' diyerek penceresini kapatmak isterken, yanıma gelerek 'Hayır, kapatma camı' diyerek eliyle gökyüzünü işaret ederek 'Bak bakalım ne görüyorsun' dedi. Ben de karanlık bir şey görmüyorum dedim. Kendisi de bana 'Sen benim gördüğümü göremiyorsun' dedi." ifadelerini kullandı.

"BEN O KADAR UZUN YAŞAMAYACAĞIM O GÜNLERİ GÖRMEM"



Semih'in bu yaz evde otururken babasına "Baba, gideceğimiz yerde mutlu olacağımı bilsen üzülür müsün?' şeklinde soru da bulundu. ‘Kendisine Rabbimiz canı ben verdim, ben alırım, intihar günahtır diyor' dediğini söyleyen baba, 'Hayır, öyle bir şey yok. Saçma sapan onlar, sen beni, anlayamazsın' şeklinde cevap aldığını söyledi. Önünde bir hayat olduğunu oğluna söyleyen baba, aldığı cevap ise dikkat çekti. Baba, oğlunun 'Ben o kadar uzun yaşamayacağım, ben o günleri görmem' dediğinin altını çizdi.

Oğlunun kasaplıktan edindiği et kesme aletlerini odasında tuttuğunu aktaran baba; "Ben bu aletleri almak istediğimde aşırı sinirlenerek 'Sakın dokunma, onlar benim' dedi. 16 yaşına gelmeden önce de imanlı biri olduğunu da ifade eden baba, namaz kıldığını hatta kendisinin namaz kılmamasına karşın oğlunun, ‘neden Namaz kılmıyorsun, cehennemde yanacaksın' dediğini açıkladı.