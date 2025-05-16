Semih Dikkatli: Türk sorunu var, Türk'üm diyemiyorsunuz... Dikkat çeken Ümit Özdağ ayrıntısı

Semih Dikkatli, tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün gelinen noktayı 2011 yılında gördüğünü ve bir konuşmasında aktardığını anlattı.

Semih Dikkatli, Ümit Özdağ'ın bu konuşmasını "2011 yılında genel başkanımız bir konuşmasında da söylüyor. 2023'te diyor, Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan... Yeni bir açılım süreci başlatabilir. İşte anayasa değişikliğine gidebilir, federasyona gidebilir. Doğu ve Güneydoğu'nun yani iki başkan olur diyor. Biri de Apo olur diyor." ifadeleri ile hatırlattı.

Dikkatli, Ümit Özdağ gibi bir ileriyi gören bir strateistin hukuksuz yere tutuklu olmasının Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu savundu.

Semih Dikkatli'nin Sözcü Televizyonu'nda yaptığı açıklamasından satır başları...

"TÜRK SORUNU VAR, BUNU GÖRMEK LAZIM"

"Biz, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisiyiz. Biz bütün Atatürkçülerinin bütün Türk milliyetçilerinin oyuna talibiz. AK Parti içindekilerin de MHP içindekilerin de CHP içinde herkesin oyuna talibiz. Çünkü biz ayrıştırıcı bir dil kullanmıyoruz.

Şimdi mesela Türk'üm diyorum bana hemen solcular ırkçı diyor. Kürt'üm desem özgürlükçü olacağım. Demokratik olacağım, bilmem ne olacağım.

Türk sorunu var artık. Bunu görmek lazım. Türk'üm diyemiyorsunuz. Türküm dediğinizde ırkçı oluyorsunuz. Benim 30 yıllık 40 yıllık arkadaşlarım ben Zafer Partisi'ne geçtim zaman ben Türklük vurgusu yapıyorum diye bana küstü. Daha yeni yeni anlıyorlar."

"TÜRKİYE'NİN ÜMİT ÖZDAĞ'A İHTİYACI VAR"

"2011 yılında genel başkanımız bir konuşması da söylüyor. 2023'te diyor, Cumhurbaşkanı o zaman Başbakan... Yeni bir açılım süreci başlatabilir. İşte anayasa değişikliğine gidebilir, federasyona gidebilir. Doğu ve Güneydoğu'nun yani iki başkan olur diyor. Biri de Apo olur diyor. 2011'de söylüyor bunu konuşmasında. Genel başkan şimdi böyle bir strateist felsefe eğitimli siyaset bilimci, güvenlik politikaları konusunda uzman birine şu anda bu ülkenin ihtiyacı var. Genel Bakanımızın tutuklu olması sadece bizim için zul değil bu memleket için zul. Hala şimdi hapishanede...

Şimdi böyle donanımlı birini haksız hukuksuz bir şekilde cezaevinde tuttuğunuzda bu ülkeye haksızlık ediyorsunuz. Amaç ne? Açılım olsun Abdullah Öcalan salınsın, federatif yapı oluşturulsun..."