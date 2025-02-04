Semih Erden basketbolu bıraktı

Bir dönem NBA’de de forma giyen milli basketbolcu Semih Erden kariyerine son verdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Erden, artık genç sporculara yol göstermek istediğini dile getirdi.

Semir Erden’in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili Ailem, Dostlarım ve Beni Her Zaman Destekleyen Hayranlarım,

Bugün sizlerle hayatımın en zor ama en anlamlı kararlarından birini paylaşmak istiyorum. Bu

zamana kadar beni ben yapan, her adımda güç ve ilham veren basketbol yolculuğuma veda

ediyorum.

Bu yolculuğa başladığımda tek hayalim, sevdiğim bu oyunu oynayabilmekti. İlk sahaya

çıktığım anki heyecanımı ve hayallerimi hâlâ dün gibi hatırlıyorum. Zamanla maçlar kazandım,

bazen de yenildim ama her şeyden önce basketbol bana hayatı öğretti. Sahada ter döktüğüm

her an, aldığım her destek, yaşadığım her zorluk beni daha güçlü, daha kararlı ve daha

alçakgönüllü bir insan yaptı.

Bugüne kadar yanımda olan, beni alkışlayan, her galibiyet ve yenilgide destekleyen siz sevgili

hayranlarıma minnettarım. Sizin sesleriniz, coşkunuz, sevginiz beni her zaman daha da ileriye

taşıdı. Başarılı bir kariyerin ardında sizin desteğinizin olduğunu bilmek bana güç verdi. Her

birinizin hayatımda çok özel bir yeri var.

Bu vedanın sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu biliyorum. Bu

spordan öğrendiklerimi ve deneyimlerimi, gelecek nesillerle paylaşmak ve genç sporculara

yol göstermek istiyorum. Basketbol sahalarından ayrılsam da, kalbim her zaman burada,

sizinle ve bu oyunun ruhuyla atacak.

Hayatımın bu eşsiz bölümünü paylaştığınız için her birinize sonsuz teşekkürler. Destekleriniz,

sevgileriniz ve inancınız için minnettarım. Veda etmek zor, ama sizlerle olan anılarım daima

içimde yaşayacak.”

SEMİH ERDEN KİMDİR?

Darüşşafaka altyapısından yetişen Erden, ilk profesyonel sözleşmesini de 2005 yılında Darüşşafaka ile imzaladı. Yeşil-siyahlı takımdan 2005'te Sırbistan ekibi Partizan'a transfer olan pivot Türkiye'ye Fenerbahçe forması ile dönüş yaptı. Sarı-lacivertlilerle 5 sezon geçiren Semih Erden daha sonra vites yükselterek NBA'e transfer oldu. Boston Celtics'le anlaşarak rüya ligde yer almayı başaran Erden, Celtics'ten ayrılarak Cleveland Cavaliers forması giymeye başladı. NBA, günlerinin ardından Türkiye'ye geri dönen Semih Erden, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Anadolu Efes gibi takımlarda forma giydikten sonra 2019 yılında da İzmir ekibi Karşıyaka ile anlaştı. Karşıyaka'da 3 sezon geçiren Semih, Türk Telekom'a transfer oldu. Semih Erden son olarak Bursaspor forması giyiyordu.