Galatasaray'ın eski yıldızından flaş itiraf: Inter'den teklif almıştım

Kırılma Anı programına konuk olan Semih Kaya, 2014 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ve Inter'den teklif aldığını doğruladı.

Semih Kaya, "Masaya oturuldu. Nedved'le görüşme yapılmıştı. Juventus ve Inter'e gitmiş olsaydım oradaki statüden dolayı başka bir Serie A takımında yarım sezon oynamam gerekiyordu. Yabancı statüsünden çıkıp İtalyan statüsünde olmam için istenmişti.

Ancak ben Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynuyordum ve bu teklifleri kabul etmedim." dedi.