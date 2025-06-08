Semih Kılıçsoy attı Ümit Milli Takım kazandı

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Arnavutluk U21’i 1-0 mağlup etti. Milli Takımın tek golünü 28.dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti
TÜRKİYE 1 ARNAVUTLUK 0
Stat: Atatürk Olimpiyat
Türkiye: Jankat Yılmaz, Furkan Demir, Yiğit Efe Demir, Hamza Güreler, Baran Moğultay, Emre Konak (Dk. Ayberk Karapo), Eyüp Aydın (Dk. 74 Baran Ali Gezek), Burak İnce, İzzet Çelik (Dk. 74 Sami Satılmış), Semih Kılıçsoy (Dk. 66 Melih Bostan), Ali Habeşoğlu (Dk. 66 Poyraz Efe Yıldırım)
Arnavutluk: Simoni, Kurti, Bashi, Ramaj, Selimaj, Shehu, Dodaj, Brruti, Ajvazi, Osmani, Toma
Gol: Dk. 28 Semih Kılıçsoy (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 7 Eyüp Aydın, Dk. 90+4 Ayberk Karapo, Dk. 90+7 Poyraz Efe Yıldırım (Türkiye), Dk. 38 Selimaj, Dk. 55 Simoni (Arnavutluk)