Semih Kılıçsoy Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, KF Tirana karşısında attığı golle birlikte siyah-beyazlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

Semih Kılıçsoy Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1'lik skor ile galip ayrıldı.

Siyah-beyazlıların 17 yaşındaki oyuncusu Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 90+4. dakikasında kaydettiği gol ile Beşiktaş formasıyla bir resmi müsabakada ilk kez gol sevinci yaşadı.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Semih, 83. dakikada Onur Bulut'un yerine oyuna dahil oldu.
Taraftarların performansından memnun kaldığı genç yetenek, karşılaşma sonrası tribünlere çağrılarak alkışlandı. (İHA)

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