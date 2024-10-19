Semih Kılıçsoy formasına kavuşacak mı? Van Bronckhorst kritik kararın eşiğinde

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Semih Kılıçsoy formasına kavuşacak mı? Van Bronckhorst kritik kararın eşiğinde

Beşiktaş’ın yarın oynayacağı Konyaspor deplasmanı öncesinde Semih Kılıçsoy’un formasına kavuşup kavuşmayacağı merak konusu oldu. Teknik Direktör van Bronckhorst’un kritik kararın eşiğinde olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Süper Lig’de yarın deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda maça çıkacak 11 netlik kazanırken Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst tek pozisyonda kararsız kaldı. Hollandalı teknik adamın Semih Kılıçsoy’a ilk 11’de şans verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Beşiktaş’ta yarın Konyaspor karşısında kalede Mert Günok’un olması bekleniyor. Savunmanın sağında Svensson, solunda Massuaku, stoperde ise Paulista ve Udokhai görev yapacak. Sakatlığı atlatan Al Musrati’nin orta sahadaki yerini alması beklenirken yanında ise Gedson Fernandes görev yapacak. Forvet arkasında ise Rafa Silva forma giyecek.

Sağ kanatta sakatlığı bulunan Rashica'nın yokluğunda Joao Mario’nun görev alması beklenirken asıl mesele sol kanat oldu. Teknik Direktör van Bronckhorst’un performansı eleştiri konusu olan Muçi’nin yerine Semih Kılıçsoy’a özlediği formayı vermesi bekleniyor. Hollandalı teknik adam son kararı maç günü verecek. Forvet hattında ise İtalyan golcü Immobile yer alacak.

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