İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Cagliari, milli oyuncu Semih Kılıçsoy'un gol attığı maçta Pisa ile 2-2 berabere kaldı. Unipol Domus Stadı'nda oynanan 16. hafta mücadelesinde Cagliari'nin gollerini 59'da Michael Folorunsho ve 71'de dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti. Pisa'nın golleri ise 45'te penaltıdan Matteo Tramoni ve 89'da Stefano Moreo'dan geldi.

SEMİH KILIÇSOY, SERIE A KARİYERİNİN İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ! 👏 pic.twitter.com/zPgwGE6ASJ — S Sport Plus (@ssportplustr) December 21, 2025

Cagliari'de 82 dakika görev yapan Semih Kılıçsoy, Serie A'daki ilk golünü attı. Pisa'da İsak Vural, 73. dakikada oyuna girdi. Bu sonuçla Cagliari 15, Pisa ise 11 puana ulaştı.