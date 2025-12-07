Beşiktaş'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy, Çizme'de şu ana kadar bekleneni veremedi. Genç oyuncu için İtalyan basınında flaş bir haber çıktı.

CAGLIARI SEMİH KILIÇSOY'UN SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre: Cagliari, ocak ayında Semih Kılıçsoy'un sözleşmesini feshedebililir. Semih'in bekleneni veremediği ve devre arasında Beşiktaş'a dönebileceği aktarıldı.

Cagliari formasıyla şu ana kadar 8 maça çıkan Semih Kılıçsoy, takımına skor katkısı veremedi.

