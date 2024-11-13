Semih Kılıçsoy’a dev kulüp talip oldu. Ocak ayında harekete geçecekler

Düzenleme: Kaynak: Fanatik
Semih Kılıçsoy’a dev kulüp talip oldu. Ocak ayında harekete geçecekler

Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy’a dev kulüp talip oldu. Genç oyuncu için Ocak ayında harekete geçileceği öğrenildi.

Beşiktaş’ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Joao Mario’nun takıma gelmesiyle birlikte oyuna yedek kulübesinden dahil oluyor. Bu sezon ilk golünü Malmö karşısında atan genç oyuncunun ilk 11’de az forma giymesi tepki çekerken çok çarpıcı bir haber geldi.

Fanatik’in Fransız basınına dayandırdığı habere göre 19 yaşındaki oyuncu dev bir kulübün radarına girdi. Çıkan haberlere göre PSG, Semih Kılıçsoy’u takibe aldı. Fransız devinin ara transferde harekete geçmesi bekleniyor

SEZON BAŞINDA YAPIKLARI TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan sezon başında PSG'nin Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a 20 milyon euro ve 8 milyon euroluk bonus içeren bir sözleşme teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

Fransız devinin ara transfer döneminde siyah-beyazlılar ile yeniden pazarlıklar için masaya oturacağı belirtildi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla 16 resmi maça çıkan Semih, bu mücadelelerde 1 gol atıp, 4 asistlik katkı verdi. 19 yaşındaki golcünün Beşiktaş ile olan sözleşmesi ise 2028'de tamamlanacak.

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