Semih Kılıçsoy'a Hollanda’dan teklif: Beşiktaş cevabını verdi

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Semih Kılıçsoy'a Hollanda’dan teklif: Beşiktaş cevabını verdi

Beşiktaş yönetimi Semih Kılıçsoy için Utrecht’in yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifini redetti.

Beşiktaş’ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan 19 yaşındaki oyuncuya son olarak Hollanda’nın Utrecht ekibi resmi teklifte bulundu.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Hollanda ekibi genç golcü siyah-beyazlılara 1 yıllık kiralama ve 10 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Utrecht, sonraki satıştan da yüzde 20 pay önerdi.

Semih Kılıçsoy’un tecrübe kazanması için kiralanmasına sıcak bakan Beşiktaş yönetimi oyuncunun satışına ise sıcak bakmadı. Beşiktaş yönetimi yaptığı değerlendirme sonucu Utrecht’in teklifini reddetti.

Bu sezon Süper Ligde 32 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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