Semih Kılıçsoy’a Premier Lig’den talip çıktı: Yönetim bonservisini belirledi

Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta son dönemde performansı yeniden yükselişe geçen Semih Kılıçsoy ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

19 yaşındaki santrforun, Premier Lig temsilcisinin radarına girdiği aktarıldı. Sabah'ın haberine göre; Newcastle United'ın Semih Kılıçsoy ile ilgilendiği belirtildi.

Newcastle United'ın sezon sonunda genç forveti transfer etmek için çalışmalarına başladığı kaydedildi. Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy için 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı aktarıldı.

Semih Kılıçsoy için sezon başında Aston Villa'nın transfer teklifinde bulunduğu ancak Beşiktaş'ın izin vermediği hatırlatıldı.

Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş'ta 36 karşılaşmada forma şansı buldu. 19 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 4 gol attı ve 6 asist üretti.

Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 19 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.

Beşiktaş altyapısında yetişen Semih Kılıçsoy, A Milli Futbol Takımı'nda 4 kez süre aldı.