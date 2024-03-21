'Semih Kılıçsoy’a yapılana şaşırmadım'

Kaynak: Haber Merkezi
'Semih Kılıçsoy’a yapılana şaşırmadım'
Gazeteci Kenan Başaran Beşiktaş'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım'dan, Ümit Milli Takım'a gönderilmesi sonrası TFF'yi eleştirdi.

Başaran, "Necip Uysal'ın milli takıma çağrılması için Galatasaray'da 1 maç falan oynaması lazım (!) Ne adamları sırf Galatasaray'da bir kaç maç iyi oynadı diye milli takıma çağırdılar... Ve hiçbiri Galatasaray'da 2 sezon barınamadı." ifadelerini kullandı.

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FEYYAZ UÇAR DA İSYAN ETTİ

Beşiktaş Futbol Şube sorumlusu Feyyaz Uçar da Semih Kılıçsoy kararına sert tepki verdi.

Uçar şöyle konuştu: Aldığım habere önce inanmak istemedim. Sonra şaşkınlığımı ifade edecek söz bulamadım. Ülke futbolunda hiç mi bir şey değişmez? Milli Takımlarda üzülerek söylüyorum ki hocalar değişiyor, yönetimler değişiyor ama mantalite değişmiyor. Biz zamanında bunları yaşadık, biliyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Tek kelime ile skandal.

Yine diğer takım oyuncuları tercihen, Beşiktaşlı oyuncular mecburen oynatılmaya devam ediyor. Son yıllarda ülke futbolunun yetiştirdiği önemli değerlerden Semih Kılıçsoy 10 yaşından beri gol atıyor, hem milli takımlarda atıyor, hem bizim alt yaş gruplarının tamamında gol atıyor. Gelişime açık, hızlı öğrenen, fiziki olarak çok güçlü bir oyuncu.

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