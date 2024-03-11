Semih Kılıçsoy'u kurtarın. Beşiktaş'taki rezilliği açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı

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Semih Kılıçsoy'u kurtarın. Beşiktaş'taki rezilliği açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
Futbolun Sırlarını Bilen Adam Gürel Yurttaş Beşiktaş'ın 2-0'lık Gaziantep FK mağlubiyetini değerlendirdi.

Beşiktaş Gaziantep'te de oyuna kötü başladı; önceki haftalardaki gibi.
Kimisi diyor ki; "Fernando Santos'un taktiği bu. Böyle oynatıyor. Daha önceki takımlardaki başarılarını da böyle futbolla kazandı!"
Olabilir. Adamın taktiği böyledir; bilemiyorum.
Ama böyle devam ederse bu takım oynamaya insanları futboldan nefret ettirecek, işte bunu biliyorum.
Pes arkadaş!
İlk 45 dakikada bir takım doğru dürüs pozisyona giremez mi?
Al gülüm, ver gülüm!
Mesela şu Al Musrati. Topu alır almaz en yakınında kim varsa ona veriyor. İleri de değil, ya yana ya geriye. Bir kere ileri vereyim dedi, onda da topu rakibe gönderdi. Bu kayıpla atak başladı, Sorescu da topu ağlara yolladı: 1-0.
Muçi yok. Ne olduğu anlaşılamayan Zaynutdinov da öyle. Onur hikaye. Masuaku bir kaç kez ileri çıkmasa rakip alana da geçemeyeceklerdi.
Burada Semih Kılıçsoy'a yazık oluyor diye düşünüyorum. Bu takımda oynamaya devam ederse bildiklerini de unutacak çocuk! Yok mu bir kurtaracak?
İkinci yarının başında Zaynutdinov'un yerine Cenk Tosun girdi. Peşinden Al Musrati sakatlandı, yerini Amartey'e bıraktı. Onur Bulut ve Muçi'nin yerine de Aboubakar ve Ghezzal oyundaydı.
Bu değişikliklerden sonra Beşiktaş biraz kıpırdanır gibi oldu.
Peş peşe rakip kaleye bir kaç şut attılar da kaleyi tutturamadılar.
Semih de kanada geçince daha hareketliydi. Ama adeta dövdüler çocuğu. Kaç faul yaptılar, sayısını şaşırdım.
İkinci yarının büyük bölümünde oyunu kendi yarı alanında kabul eden Gaziantep 85'te bir hareketlendi. Dragus Necip'i bacak arası yaparak geçti. Worral'ın da yanından şutunu çekti ve topu ağlara gönderdi: 2-0.
88'de Semih - Sorescu mücadelesinde Semih yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Cenk kullandı. Ama topa o kadar kötü vurdu ki; direkt kalecinin üstüne hem de. Kaleci Nita en rahat kurtarışını yapmıştır herhalde.
Aboubakar ne yaptı diyorsanız? 90. dakikada ceza alanında rakibini geçip şutunu çekti. Bu Beşiktaş'ın belki de gole en yaklaştığı andı. Onda da kaleci kurtardı.
Bu maçı fazla uzatmayacağım.
Çünkü uzatılacak bir şey yok.
Rezilliktir bu. Başka izahı da yok.
Fernando Santos'a sesleniyorum. Bu böyle gitmez. Taktiğin böyle olabilir de bu Beşiktaş'a yakışmaz. Beşiktaşlı da istemez bunu. Sana işini öğretecek değil ya; çaresini de sen bul işte.
Gaziantep FK'nin başındaki ilk maçından galibiyetle ayrılan Selçuk İnan'ı da kutlarım.

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