U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Takımımız Macaristan'a konuk oldu.

SEMİH KILIÇSOY GOL ORUCUNU RÖVAŞATA İLE BOZDU

Egemen Korkmaz'ın öğrencileri, karşılaşmanın 6'ıncı dakikasında Semih Kılıçsoy'un öne geçti. Bu sezon ilk golünü milli formayla kaydeden Semih Kılıçsoy'un rövaşatası sosyal medyada da gündem oldu.

Macaristan bu gole 14'üncü dakikada Zalan Vansca ile karşılık verdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve bu sonuçla Ümit Milli Takımımız H Grubu'nda puanını 4'e yükseltti.