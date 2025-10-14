U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Takımımız Macaristan'a konuk oldu.

SEMİH KILIÇSOY GOL ORUCUNU RÖVAŞATA İLE BOZDU

Egemen Korkmaz'ın öğrencileri, karşılaşmanın 6'ıncı dakikasında Semih Kılıçsoy'un öne geçti. Bu sezon ilk golünü milli formayla kaydeden Semih Kılıçsoy'un rövaşatası sosyal medyada da gündem oldu.

🇹🇷 Ümit Milli Futbol Takımı’nda Semih Kılıçsoy’un UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Macaristan'a attığı harika röveşata golü!



📺 TFF YouTube pic.twitter.com/vYO7fEhF5m — AA SPOR (@aa_spor) October 14, 2025

Macaristan bu gole 14'üncü dakikada Zalan Vansca ile karşılık verdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve bu sonuçla Ümit Milli Takımımız H Grubu'nda puanını 4'e yükseltti.