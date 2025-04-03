Semih Kılıçsoy’un kırmızı kartı tüm planları bozdu

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Semih Kılıçsoy’un kırmızı kartı tüm planları bozdu

Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği derbi mücadelesinde oyuna sonradan giren Semih Kılıçsoy 60+6. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Genç oyuncunun kırmızı kart görmesinin tüm planları bozduğu ortaya çıktı.

Nottingham Forest, transfer hedeflerinden biri olan Semih Kılıçsoy'u izlemek amacıyla Türkiye'ye gönderdiği scout ekibini kötü bir sürprizle karşı karşıya bıraktı.

Football Fan Cast'ın haberine göre; genç yıldız, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta 96. dakikada kırmızı kart gördü ve bu talihsiz olay, kulübün scout ekibinin görevini olumsuz etkiledi.

Nottingham Forest, geçtiğimiz hafta sonu Beşiktaş-Galatasaray maçında Semih Kılıçsoy'u izlemek için Türkiye'ye scout göndermişti. Ancak, maçın son anlarında Kılıçsoy'un kırmızı kart görmesi, Nottingham Forest'ın izlediği genç oyuncunun geleceği adına beklenmedik bir durum yarattı.

'İNANILMAZ' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 gol ve 6 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. "İnanılmaz" olarak tanımlanan oyuncu, genç yaşına rağmen büyük bir potansiyele sahip ve Avrupa futbolunun en yetenekli genç oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz sezon futbol yetenek gözlemcisi Jacek Kulig, Kılıçsoy'un performansını "inanılmaz" olarak değerlendirmişti ve genç oyuncu, bu sezon daha da gelişmeye devam etti.

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