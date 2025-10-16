Ekin Koç'un başrolünde yer aldığı “Usta”, Türk sporunun efsane ismi Semih Saygıner'in hayatlarını ekranlara taşıyor. Umur Turagay'ın yönetmenliğini yaptığı ve Başar Başaran'ın senaryosunu kaleme aldığı biyografik mini dizi, toplam 8 bölümden oluşuyor.

Saygıner'in çocukluk yıllarından dünya bilardosunun devamına uzanan yolculuğu; Azim, kararlılık ve yaşanan zorluklar üzerinden izleyiciye aktarılıyor. Dizide Yetkin Dikinciler, Yiğit Özşener, Buse Meral, Sümeyye Aydoğan ve Çınar Yükçeker gibi başarılı oyuncular rol alıyor. Özellikle Çınar Yükçeker'in canlandırdığı “Küçük Semih” karakteri, Saygıner'in çocukluk dönemlerindeaklı bir bakış sunuyor. “Usta”da spor dünyasında kadınların aile bağları ve mücadeleleri ön plana çıkarılırken, gençlere ilham veren bir hikaye anlatılıyor. Dizi, yalnızca bir sporcunun öyküsünün ötesinde, azım, kayıp ve yeniden doğuşun evrensel öyküsünü gözler önüne seriyor.

EKİN KOÇ KİMDİR?

İsmet Ekin Koç 1992 yılında Alanya'da doğdu. Yükseköğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.Üniversite yıllarında Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Sana Bir Sır Vereceğim (2013-2014) adlı fantastik diziyle adım atan Koç, burada canlandırdığı “Tilki” karakteriyle tanındı. Ardından Benim Adım Gültepe (2014) dizisinde rol aldı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015) dizisi Osmanlı Padişahı I.Ahmet'i canlandırdı ve 26. bölümde yer aldı.Hayat Sırları (2017) dizisinde başrolde “Burak Özer” karakterini canlandırdı. İlk dijital proje Bozkır (2018) dizisinde Nuri Pamir karakteriyle BluTV'de 10. bölümde yer aldı. 2020'de Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Büyük Selçuklu Sultanı Ahmet Sencer'i canlandırarak büyük beğeni topladı ve 34 bölüm boyunca ekranda kaldı.

ABD yapımı Veraset dizisine konuk olarak “Kadir” karakteriyle katıldı. Sinema kariyerine Senden Bana Kalan (2015) filmiyle adım atan Koç, burada Neslihan Atagül ile başrolü paylaştı. Daha sonra Ali ve Nino filmi “Mehmed”, Bizim İçin Şampiyon (2018) filminde Halis Karataş karakterlerini canlandırdı. Ayrıca Ferit Karahan'ın yönettiği Okul Tıraşı ve Emin Alper'in Kurak Günler filmlerinde başrol oynadı. 2021 yılında yayınlanan Üç Kuruş dizisinde başrol olarak Efe Tekin karakterini canlandırdı. 2022 yılında Cannes Film Festivali'nde ise Okul Tıraşı, Kurak Günler ve Büyük Uçuş filmleriyle yer aldı.