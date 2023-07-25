Semih Şentürk Fenerbahçe'ye geri döndü. İşte yeni görevi

Semih Şentürk, Fenerbahçe'ye yeni göreviyle geri döndü.

Semih Şentürk Fenerbahçe'ye geri döndü. İşte yeni görevi

Fenerbahçe Akademisi'nde U19 Takımı'nın başına teknik direktör Semih Şentürk getirildi.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın omurgasını oluşturmak üzere çalışmalarını sürdüren Futbol Akademimizde U19 Takımımızın teknik direktörlük görevine Semih Şentürk getirildi.

Altyapısında yetiştiği kulübümüzde A takım formamızı uzun yıllar boyunca başarıyla terleten, kazanılan zaferlerde ve elde edilen şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan Semih Şentürk, 2007-08 sezonunda da ‘Gol Kralı’ olmuştu.

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Kasım 2020’de yuvaya dönen ve geleceğimiz olarak gördüğümüz Futbol Akademimizde genç sporcuları yetiştirmek üzere kıymetli bir görev üstlenen Semih Şentürk, bu sezondan itibaren U19 Takımımızı çalıştıracak."

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