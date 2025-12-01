Fenerbahçe Kulübü, bu akşam oynanacak Galatasaray derbisinden önce efsane futbolcularını bir araya getirerek, bir organizasyon gerçekleştirdi. Organizasyon Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE KATILDI

Birleşik Fenerbahçeliler Derneği Asbaşkanı Orçun Apay ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Oskar Gültaşlı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona Serdar Kulbilge, Bülent Uygun, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Diego Lugano, Stephen Appiah, Uğur Boral, Mert Nobre, Elvir Boliç, Rüştü Reçber, Semih Şentürk, Kemal Aslan, Gökhan Gönül, Serkan Balcı ve Ali Bilgin ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Efsane futbolcular açıklamalar yaparken, Semih Şentürk'ün sözleri ise adeta ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada birçok Fenerbahçe taraftarı, yapılan açıklamaların zamanının doğru olmadığını ifade eden paylaşımlar yaptı.

İşte Semih Şentürk o sözleri:

'ALLAH'INIZI SEVİYORSANIZ...'

"Burada yöneticilerimiz var belki mesaj da verebilirim. Allah'ınızı seviyorsanız bir tane golcü alalım devre arası. Benim gibi, Nobre gibi… ‘Box’ın içinde topu kaleye sokacak bir golcü bulalım inşallah."