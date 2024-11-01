Semih Şentürk’e İspanya’da büyük şok. Eşi yaşananları açıkladı

Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın eski golcüsü Semih Şentürk, İspanya’da büyük bir şok yaşadı. İspanya’nın Barcelona kentine eşi ve arkadaşları ile birlikte giden eski futbolcu, taksiye binerken kapkaça uğradı.

Kapkaççı eski futbolcunun çantasını almak istedi. Ancak Semih Şentürk, kapkaççıya direndi. Şentürk kapkaççıdan çantasını kurtardığı ancak kolundaki saati kaptırdığı iddia edildi.

EŞİ YAŞANANLARI ANLATTI

Semih Şentürk’ün eşi Pınar Şentürk, Barcelona’da yaşadıkları kapkaç olayını sosyal medya hesabından anlattı. Şentürk, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öğlen saatlerinde Barcelona'da yaşadığımız kötü olay doğrudur. Cana geleceğine mala gelsin. Olay anı yaşadığımız şok ve üzüntü sonrasında çok şükür ki sevgili eşim Semih Şentürk'e herhangi bir zarar gelmemiştir. Ancak olay sonrası tam uçak kalkarken yapılan bir haber başlığı bizi olaydan daha çok üzmüştür. Başlık şöyleydi; 'Semih Şentürk Barcelona'da saldırıya uğradı" Tıklanma uğruna yapılan bir haber sonrasında uçağa bindiğimiz için bize ulaşamayan ailelerimiz, sevenlerimiz ve en önemlisi üç kızımızın yaşadığı endişeyi bir bilseydiniz bir daha sadece tıklanma uğruna böyle bir haber yapmak aklınıza bile gelmezdi. Neyse ki çok şükür Semih ve ben çok iyiyiz. Sağsalim evimizdeyiz. Arayan, soran ve mesaj atan herkese çok ederiz."

SEMİH ŞENTÜRK KİMDİR?

Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen, A Milli Takım formasıyla kritik gollere imza atan Semih Şentürk, 2018 yılında futbolu bırakmış ve antrenörlük kariyerine başlamıştı.

Son olarak Fenerbahçe U21 Takımı'nı çalıştıran ve görevinden geçtiğimiz aylarda bırakmıştı.