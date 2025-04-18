Semih Şentürk'ten Galatasaray'a büyük övgü

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Semih Şentürk'ten Galatasaray'a büyük övgü

Eski Fenerbahçeli futbolcu Semih Şentürk şampiyonluk yarışında Galatasaray'a övgü yağdırdı.

Galatasaray Süper Lig'de Bodrum FK karşısında 2-0'lık galibiyetle liderliğini sürdürürken eski Fenerbahçeli oyuncu ve yorumcu Semih Şentürk maçı değerlendirdi.

"UZUN ZAMANDIR SANKİ GALATASARAY ŞAMPİYON OLAMIYOR"

Semih Şentürk "Galatasaray sistemi değiştirince az pozisyon vermeye başladı. Deplasmanda en çok kazanan takım. Ben şampiyon olmak istiyorum diyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşılaştırdığımda sanki 11 senedir şampiyon olmayan takım Galatasaray'mış gibi... Öyle bir istek ve arzuyla oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

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