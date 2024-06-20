Semih Yalçın: Acemi Kaptan Özgür Efendi’nin derdi başkaymış

Yalçın, normalleşme adı altında sergilenen anormalliklerin, CHP’nin pençesinde düştüğü siyasi anomalinin bir tezahürü olduğunu ifade etti. Ayrıca, MHP’nin normalleşmeye karşıymış gibi gösterildiğini belirtti.

Yalçın, normalleşme kavramının temelsiz bir şekilde kullanıldığını vurgulayarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesine dikkat çekti.

“Taraflar, görüşmeden olumlu intibalarla ayrılmadı mı? Demek ki acemi kaptan Özgür Efendi’nin derdi başkaymış. Gayesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekmiş” dedi.