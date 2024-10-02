Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter şikayette bulunmuştu. Bahçeli de bu haberi okur okumaz mahkemeye koşacak

Sinan Ateş davası görülmeye devam ediyor. Davada her geçen gün yeni gelişmeler ve sanıkların tehditleri ile beraber MHP genel başkanı Devlet Bahçeli’nin anne Saniye Ateş hakkında söyledikleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

MHP’li yöneticiler İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’ın da son olarak Sinan Ateş’in ablası hakkında dava açması gündem olmuştu. Bugün duruşması devam eden Sinan Ateş davasının ara vermesi ile Selma Ateş kendisine sorulan sorulara yanıt verdi.

Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’in kendisi hakkında dava açılmasına ilişkin açıklama yapan Selma Ateş, annesine yönelik ifadelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de sert sözler ile yüklendi.

İşte Selma Ateş’in gündem olacak son açıklaması:

“Adalet arayışımız 21 aydır devam ediyor. 600 günü geçti. Devam da edecek. Sizler de şahit oluyorsunuz bir takım şeylere yaşadığımız ve maruz kaldığımız şeylere. Eninde sonunda, bugün değil yarın, yarın değil 1 sene 5 sene sonra elbet adalet yerini bulacak. Sinan Ateş’in katilleri azmettiricileri, hepsi cezasını çekecek adalet önünde inşallah.

(SEMİH YALÇIN VE İZZET ULVİ YÖNTER’İN SUÇ DUYURUSUNUN GEREKÇESİ NEDİR DİYE SORULDU)

-Bilemiyorum, içeriği sanırım haklarında söylediğimiz şeyler. Biz zaten söylüyoruz bunu 21 aydır bağıra bağıra, elimizden geldiği kadar duyurmaya çalışıyoruz. Katiller ve azmettiricilerin olduğunu onların da bu işin içinde olduğunu söylüyoruz.

-Umut ediyorum ki açtıkları davada mahkemeye gelirler bizler de onlara Sinan Ateş’in neden katledildiğini sorarız. Bu soruların cevaplarını bilerek gelsinler düşünerek gelsinler çünkü bu sorular onlara sorulacak.

-Bizler de onlar hakkında bir sürü suç duyurusunda bulunduk ama şu ana kadar olan bir şey yok maalesef.

Adalet bize gelince mi yavaş tecelli ediyor bilmiyorum. Allah’ın adaletinin olduğunu biliyoruz ama elbet bu hesap sorulacak. Hiç kimse oturdukları koltukta rahat rahat oturamayacak ve bizler bunun hesabını soracağız.

-Dün de söylemiştim. Benim annem 70 yaşında, siz benim anneme dil uzatacak kadar alçaldıysanız biz de size gereğini adalet önünde soracağız. Hiç kimse kusura bakmasın bir milliyetçi, bir ülkücü bir vatansever varsa, burada en büyük ülkücü benim annemdir, benim babamdır, benim kardeşimdir.

-Çünkü bu uğurda annem hem eşini hem evladını kaybetti. Annemin söylemiyle bunu aslında anlatayım: Oğlu olmayan, oğlu ölmeyen benim annemin acısını bilemez.

-Bizler dava uğruna verdiğimiz çabaları verdiğimiz canları hiçe sayarak bize hakaretler edip ağzından tükürükler saçarak bir takım şeyleri aklına geldiği gibi demiyorum, çünkü yazılan bir metin var ortada.

-Keşke o metinleri önceden okuyup içeriğinde ne olduğunu algılayıp sonrasında anneme dil uzatmasa. Bu da bizi gerçekten üzüyor.

-Ama diyorum ya yaşına veriyorum, 76 yaşına gelmiş. Yaşı ilerlediği için bir takım şeyleri söylemesi muhtemelen ona göre normaldir.