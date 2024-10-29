Semih Yalçın'dan 'Öcalan'a çağrı' açıklaması! Bahçeli'yi yere göğe koyamadı

Semih Yalçın, "Sayın Devlet Bahçeli, devlet adamı tecrübesiyle siyasi tarihimiz açısından dönüm noktası oluşturan bir çağrı yapmıştır. Yapılan davet, yaklaşan küresel tehdidi algılamayanları uyarmayı, uyandırmayı amaçlayan 'köprüden önceki son çıkış' hatırlatmasıdır" diye konuştu.

Erdoğan'dan Bahçeli'nin Öcalan çıkışına açıklama

MHP'nin düzenlediği 'Bir ve Birlikte Hilale Doğru Türkiye' istişare toplantısının ilki Erzurum'da yapıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, konuşmasının büyük bölümünü MHP Genel Başkan Bahçeli’nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıya ayırdı.

Semih Yalçın, konuşmasında Devlet Bahçeli'nin devlet adamı tecrübesiyle siyasi tarih açısından dönüm noktası oluşturan bir çağrı yaptığını söyledi. Semih Yalçın, "MHP, siyasi hayatı boyunca oyun kurmuş, oyun bozmuş ama oyun oynamamıştır. Hele hele halkına hiç oyun oynamamıştır. Eğer bir çıkış yapıyorsa bu Türk devlet ve milletinin istikbali ve geleceği içindir" ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:

"Sayın Devlet Bahçeli, doğrudan Türkiye’nin bekasına, milletimizin egemenliğine dönük emperyalist tehdidi savuşturmak üzere herkesi, her kesimi gönül seferberliğine, birlik ve beraberliğe davet etmiştir. Bu davet; içeriye olduğu kadar dışarıya da dönük mesaj taşımaktadır. Bu davet, yerel siyasi aktörler kadar uluslararası güç odaklarına da yönelik bir hamledir. Genel Başkanımızın daveti, ABD başta olmak üzere millî bütünlüğümüzü hedef alan küresel aktörlerin bölgeye dönük planlarını buruşturup çöpe atmıştır. Kirli hesapları boşa çıkarmıştır. Oyun kökünden değişmiş, tuzaklar bozulmuştur. Coğrafyamızda sözün ve egemenliğin sahibinin kim olduğu; millet vicdanını yansıtan, varlık refleksini temsil eden en kararlı siyasi partinin liderinin ağzından duyurulmuş, hatırlatılmıştır. Her ne kadar kelam ve tavır Devlet Bahçeli’ninse de, söz; hâkimiyetin sahibi olan milletindir. Sayın Devlet Bahçeli, milletin hissiyat ve kararını, devlet aklını temsil etmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, söz konusu çağrısıyla milletimizin bu coğrafyada hangi şuurla egemen olduğunun dersini de vermiştir. Bu, iktidar olma hırsından ve siyasi basiretsizliklerinden ötürü ülkenin gerçeklerini görmeyenler için bir nevi ikazdır. Yaklaşan küresel tehdidi algılamayanları uyarmayı, uyandırmayı amaçlayan, 'köprüden önceki son çıkış' hatırlatmasıdır. Sayın Genel Başkanımızın siyasi paradigma değişikliği niteliğindeki hamlesi; 'MHP’nin genel mutabakat gerektiren nazik konularda çözümün önünde engel olduğu' şeklindeki yanlış algıyı, önyargıyı da kırmıştır.

'BÜTÜN SİYASİ RİSKLERİ GÖZE ALMIŞTIR'

Yakın siyasi tarihimiz iyi araştırılırsa görülecektir ki Sayın Genel Başkanımızın çıkışı; MHP'nin 55 yıllık geleneksel sorumlu, yapıcı ve uzlaşmacı politikalarının devamı ve son numunesidir. MHP daima Türk siyasetinin yolunu tıkayan değil, bilakis önünü açan siyasi parti olmuştur. MHP; milletimizin güvenlik, esenlik ve refahı neyi icap ettiriyorsa, devletimizin çıkarları neyi gerektiriyorsa siyasetini ona göre belirlemiştir. MHP; siyasi hayatı boyunca oyun kurmuş, oyun bozmuş ama oyun oynamamıştır. Şurası bir hakikattir ki büyük hamleleri, büyük çıkışları, büyük liderler ve büyük siyasi partiler yapar. Siyaset, korkakların işi değildir. O bakımdan onlar, siyaseten risk alır, cesur davranırlar. MHP Lideri de öyle yapmıştır. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, bütün siyasi riskleri göze alarak yaptığı çağrının ne kadar yerinde ve anlamlı olduğu, bölücü terör örgütü PKK’nın TUSAŞ’a yaptığı alçakça saldırıyla ortaya çıkmıştır.