Semiha Yankı 50 yıl sonra Eurovision kıyafetiyle “Seninle Bir Dakika"yı canlı seslendirdi

Sena Özkan
Semiha Yankı 50 yıl sonra Eurovision kıyafetiyle “Seninle Bir Dakika"yı canlı seslendirdi

Semiha Yankı, 50 yıl aradan sonra Eurovision’da giydiği kıyafetle sahneye çıkarak “Seninle Bir Dakika” adlı şarkısını canlı seslendirdi. Performansı ve enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Semiha Yankı, Eurovision’da Türkiye’yi temsil eden ilk şarkı olan “Seninle Bir Dakika”yı 50 yıl sonra yeniden sahnede seslendirdi. Yankı, yıllar önce Eurovision sahnesinde giydiği kıyafetle performans sergileyerek izleyenlere nostaljik anlar yaşattı.

Semiha Yankı’nın sahne performansı, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Sahneye çıktığı anda alkışlarla karşılanan Yankı, enerjisi ve sesiyle yılların ona hiçbir şey kaybettirmediğini gösterdi. Şarkının her notasında izleyicileri duygulandıran Yankı, performansı boyunca gençlik yıllarındaki gibi dinamik ve coşkulu bir görüntü sergiledi.

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İzleyiciler, Semiha Yankı’nın performansını sosyal medya üzerinden de övgü dolu yorumlarla paylaştı. Birçok kullanıcı, Yankı’nın enerjisine ve sesine hayran kaldığını dile getirirken, bazıları da onun sahneye çıkış anını duygusal bir anı olarak nitelendirdi.

Semiha Yankı’nın 50 yıl sonra aynı kıyafetle ve aynı şarkıyla sahneye çıkması, sadece bir nostalji anı değil, aynı zamanda Türk müzik tarihinde önemli bir hatırlatma oldu. Bu özel performans, müzikseverlerin hafızasında uzun süre yer edecek gibi görünüyor.

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Yankı’nın bu anlamlı ve etkileyici performansı, müzikseverler için unutulmaz bir geceye dönüşürken, Türkiye’nin Eurovision tarihindeki yerini bir kez daha hatırlattı.

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