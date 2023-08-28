Semiramis Pekkan vefat eden oğlu hakkında konuştu

Semiramis Pekkan, henüz 5 yaşındayken hayatını kaybeden oğlu Emir hakkında konuştu. Sanatçı, “O ciddi kayıpta, Allah’ımla konuştum ‘Bana haksızlık olmuyor mu?’ diye. Bunun haksızlık değil yaşanması gereken bir şey olduğunu anladım” dedi.

Semiramis Pekkan vefat eden oğlu hakkında konuştu

Semiramis Pekkan, Ercümen Karacan’la evliliğinden 1979 yılında dünyaya gelen Emir adındaki oğlunun 5 yaşındayken lösemi hastalığı nedeniyle vefat etmesi hakkında da konuştu.

64ec39034e3fe029b47ab33b.webp

Sanatçı, “Hiç haksızlığa uğradınız mı? Bu durumlarda tepkiniz ne olur?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Zaman zaman haksızlıklara uğrayabiliyorum. O ciddi kayıpta mesela Allah’ımla konuştum ‘Bana haksızlık olmuyor mu?’ diye. Orada ciddi haksızlığa uğradığımı düşündüm. Çünkü ilk üzüntü ile anlayamadım. Daha sonra bunun haksızlık değil yaşanması gereken bir şey olduğunu anladım.”

64ec39174e3fe029b47ab33d.webp

Semiramis Pekkan, yalnızlığın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi ve ekledi:

EN ACI YALNIZLIK KALABALIKLARIN İÇİNDEKİ

“Fakat benim için en acı yalnızlık kalabalıkların içindeki. Çok hissetmişimdir bunu. Ama tatile yalnız başıma gitmem. Güzel bir şey yaşayacaksam arkadaşlarımla paylaşmayı severim.”

Sanatçı, mevsimlere göre kıyafetlerinin renginin de değiştiğini belirtti:

“Kışın pembe giymem. Renkleri mevsimlere göre kullanmayı seviyorum. Kışın griler, beyazlar. Beyaz benim baş rengim. Belki de benim hemşire veya doktor olmam lazımdı. Pembe rengi de yazın kullanmayı çok seviyorum.”

Kaynak/ Hürriyet Gazetesi

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Anderson Talisca'nın yeni adresini Katarlılar açıkladı Spor
Anderson Talisca'nın yeni adresini Katarlılar açıkladı
Vergi, harç ve cezalara rekor zam. Yeni yılı görmeden zamlarını gördük Ekonomi
Vergi, harç ve cezalara rekor zam. Yeni yılı görmeden zamlarını gördük
Ünlü sanatçı gözyaşlarıyla paylaştı: Hayat hepimizi bir yerlere savurmuş Magazin
Ünlü sanatçı gözyaşlarıyla paylaştı: Hayat hepimizi bir yerlere savurmuş
Molde teknik direktörü Erling Moe Icardi'den korkuyor: Umarım gününde olmaz Spor
Molde teknik direktörü Erling Moe Icardi'den korkuyor: Umarım gününde olmaz
Polisten park ücreti isteyen değnekçiye suçüstü Yaşam
Polisten park ücreti isteyen değnekçiye suçüstü
Rus pastası nasıl yapılır? Rus pastası tarifi için malzemeler neler? Keşfet
Rus pastası nasıl yapılır? Rus pastası tarifi için malzemeler neler?
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı Ekonomi
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru kırıldı