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Meğer yanlış tüketiyormuşuz

En sevilen yeşilliklerin başında gelen semizotunun faydaları bilinir. Ancak onu meğerse yanlış tüketiyormuşuz. İşte daha faydalı tüketmenin yolları...

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 13:57
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Semizotu ne işe yarar?

Meğer yanlış tüketiyormuşuz
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Ekşimsi tadı nedeniyle kimilerince tercih edilmeyen semizotu bir çok hastalığa şifa kaynağı. Peki, semizotunu nasıl tüketirsek daha faydalı? İşte ayrıntılar…

Semizotu tam bir vitamin ve mineral deposu. Lifli yapısı nedeniyle özellikle bağırsak sağlığını düzenliyor. İçeriğindeki yüksek omega 3 ise kolesterolü kontrol altında tutuyor.

Konu hakkında beslenme ve Diyet Uzmanı Ezgi Hazal Çelik, bilgi verdi:

“Demir, kalsiyum, potasyum ve C, A vitaminlerinden zengin semizotunu yazın rengarenk meyveleri ile birleştirerek besin içeriğini, lezzetini ve sağlığa etkilerini daha da artırmak mümkün. Üstelik meyveleri semizotu ile birlikte tüketerek alınan lif miktarı arttığı için kan şekerinin hızlı yükselmesini önleyip kan şekeri metabolizmasının düzenlenmesine katkı sağlayabilirsiniz”

Çelik, semizotunun yaz meyveleriyle hazırlanıp tüketildiğinde sağladığı faydaları anlattı, önemli önerilerde bulundu.

ANANASLI SEMİZOTU

Ananas bromelain içeriği ile sindirim sistemini destekleyen, içerdiği diğer vitamin ve minerallerle bağışıklığı güçlendiren ve ödem atıcı. Özellikle bağırsak ve sindirim sağlığı için ananaslı semizotu salatasını öğün aralarında ya da kahvaltılarda yenebilir.

ŞEFTALİ İLE DENEMEKTE FAYDA VAR

A ve C vitamininden zengin şeftali aynı zamanda iyi bir potasyum, magnezyum ve kalsiyum kaynağı. Cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkileri olan şeftali, semizotu ile birlikte tüketildiğinde cilde nem kazandıran, böbrek sağlığını olumlu etkileyen, öğünün lif içeriğini artırarak bağırsak sağlığının düzenlenmesine destek oluyor.

ÇİLEKLİ SEMİZOTU FAYDASI

Sağlığı koruyucu birçok faydası olan semizotuna en çok yakışan meyvelerden biri çilek. Her ikisinin de kıymetli besin içeriklerinden faydalanarak hastalıklardan koruyucu bir salata seçeneği olarak öğünlerinize ekleyebilirsiniz.

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