Semizotunun az bilinen 8 yararı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şengül Sangu Talak Semizotunun diyetlerde de güvenle yer alabileceğini belirterek, “Üstelik bu bahar sebzesi demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamininden oldukça zengindir. Diğer yeşil yapraklı sebzelere oranla omega 3 yağ asidi içeriği de daha fazladır” diye konuştu.

Talak, Semizotunu zengin bir potasyum kaynağı olduğu için kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tüketilmesinin önerilmediğinin altını çizdi. Şengül Sangu Talak, semizotunun 8 önemli yararını açıkladı.

KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

Baharın şifalı besini, içerdiği yüksek oranlı lifiyle kabızlığı önlüyor, kabızlık çekenlere bağırsakları çalıştırarak fayda sağlıyor.

DEPRESYONA İYİ GELİYOR

İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde, günümüzün önde gelen şikayetlerinden olan yorgunluk, halsizlik ve depresyona da iyi geliyor. Bilişsel fonksiyon ve büyüme, gelişmeyi destekliyor.

GÖZÜ KORUYOR

Ciltte kuruluk gibi sorunlara fayda sağlayan semizotu, içeriğindeki A vitamini sayesinde göz problemlerine karşı da koruyucu etkiye sahip.

KALBİ KORUYOR

Doymamış yağ asitlerinden; özellikle omega-3 yağ asitleri, a-linolenik asit, EPA, DHA, glutatyon, glutamik asit ve aspartik asit bakımından zengin olan semizotu, bu özelliklerinden dolayı kalp damar sağlığını koruyucu etki gösteriyor.

KÖTÜ KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

İçeriğindeki zengin bileşenler sayesinde kötü kolesterolün düşürülmesine yardımcı olduğu gibi, kan basıncının dengelenmesinde önemli rol oynuyor.

HASTALIKLARDAN KORUYOR

Bakteri ve mantar üremesine karşı koruyucu etkiye sahip olduğundan vücudu hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı koruyor.

KANSERİN BESLENME TEDAVİSİNDE ÖNERİLİYOR

Antioksidan ve antiinflamatuar etkisinden ötürü bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kanser gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor.

BÖBREKTE KUM VE TAŞI DÖKÜYOR

İdrar söktürücü ve toksin temizleyici özelliğe sahip olan semizotunun, böbrekteki kumu ve taşı döktüğü, dizanteri ve hemoroid problemlerinde olumlu etki gösterdiği çalışmalar ile kanıtlanmıştır.