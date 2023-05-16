Semizotunun çok az bilinen yararları nelerdir

İşte, Semizotunu yararları…

Semizotunun çok az bilinen yararları nelerdir

Semizotunu faydaları saymakla bitmiyor…

Semizotu, en çok 30 cm. kadar boylanabilen bir ya da çokyıllık otsu bir bitkidir. Yuvarlağa yakın oval biçimli, yeşil renkli etli ve sulu yaprakları vardır. Bu yapraklar ile yine etli ve sulu olan yaprak sapları yenilir.

Kanı temizler,

İdrar söktürür,

Sinir krizleri ve beyin yorgunluğunu geçirir,

Böbrekteki kum ve taşı döker,

Kilo verdirir,

Bitkinin küçük çiçekleri genellikle sarı, bazen eflatun, pembe ya da kırmızı renkli olur. Erselik özellikler taşıyan çiçeklerinin döllenmesiyle olgunlaşan küçük kapsül durumundaki meyvelerinin içinde çok sayıda siyah renkli minik tohum bulunur. Kültür çeşitlerinin yaprakları daha irice ve yabanilerininki küçük olan semizotunun kıymalı ve pirinçli yemeği yapılır. Ayrıca semizotu yapraklan, çiğ olarak öylece ya da salatalara katılarak yenilir.

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