Semra Özal 91 yaşında

Kurucusu olduğu Anavatan Partisi genel başkanı olarak 1983-1989 döneminde başbakanlık 1989- 1993 döneminde 8. Cumhurbaşkanı olan Turgut Özal cumhuriyet döneminde doğan ilk cumhurbaşkanı ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardından, görevi başında vefat eden ikinci cumhurbaşkanıdır.

Eşi Semra Özal “Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı” kurdu.

“Papatyalar” adı verilen vakıfta çok zengin kadınlar Semra Özal’ın etrafında pervane olurlardı.

17 Nisan 1993’te Özal’ın vefatı sonrası Semra Özal’ın etrafından tek bir papatya kalmadı. Doğum günü olan 10 Ocak’ta da unutuldu.

Kızı Zeynep Özal 10 Ocak’ta Yeniçağ TV’de canlı yayında sorularımı yanıtladı:

Soru: Hanımefendi kaç yaşına girdi?

Zeynep Özal: Bugün annemin doğum günü. 91 yaşında değildi. Güzel bir yaş. Maşallah sağlıklı. İnşallah hepimiz o yaşta oyun gibi oluruz. Onun kadar sağlıklı oluruz. Vallahi gayet iyi. Benim kardeşlerim hakkımdan geliyor. Gayet de keyifli.

Soru: Sağlıklı yıllar diliyorum. Papatyalar çok eleştirilerine neden oldu. Neler yaptılar?

Zeynep Özal: Çok güzel işler yaptı. Annem Sağlık Bakanlığı'yla bir stüdyo kurdu ve tüm teçhizat bir Japon firması tarafından bağışlandı.

Nüfus planlaması nasıl yapılır diye eğitici videolar yaptırdı. Nüfus artış hızı çok yüksek yörelere bedava dağıttırdı.

Ziraat Bankası ve Ziraat Fakültesi ve Prof. Rüveyda Akbay'la çalışma yaptılar. Tavuk ve yumurta üretimi için mali ve eğitim desteği verdiler.

Aile ekonomilerine katkı için kadınlara dikiş makineleri, overlok makineleri, halı tezgahları ücretsiz dağıtıldı. Halıcılık ve biçki-dikiş kursları açtılar.

Vakıf hala devam ediyor ve kız çocuklarını burs vererek okutuyorlar.

Sen çok yakından bizi izledin. Merhum babam da annem de ailem de biz seni çok seviyor ve güveniyoruz. Neden diyeceksin. Çünkü sen hiç yalan haber yapmadın, iftira atmadın.

Soru: Çok teşekkür ediyorum. Annen ve baban içki içerler miydi?

Zeynep Özal: Harika laik insanlardı içki de içer ibadet de yaparlardı.

Sen de bilmezsin, babam gibi annem de beş vakit namazı hala kılan bir insandır. İçkisini de purosunu da hala içer. İbadet ve yaşam Allah ve kul arasındadır gösteriş için yapılmaz.

Soru: Semra Hanım amcan Korkut Özal’ı eve ve başbakanlık konutuna neden almıyordu?

Zeynep Özal: Doğru, hepimiz Müslümanız, hepimiz ibadet yapıyoruz ama Korkut amcam dinci ve yobaz dedikleri tarzdı.

Annem, demokratik, laik ve Atatürkçü bir kadın. Yobazlığı kabul edemezdi

Soru: Davulcu eşin ve Jaguar konusunda partisi bile kuruldu. Bu nasıl oldu?

Zeynep Özal: Asım Türkiye'ye gelmiş en büyük davulculardan biridir. O dönem boşanmak üzereydi. Sanki benim yüzümden boşanmış, yuva yıkan kadınmışım gibi anlatıldım medyada. Babam bu yüzden kızdı.

Doğruyu öğrendikten ve evlendikten sonra ailem Asım'ı çok sevdi

Jaguar'ı bize ‘reklam olur’ diye evlilik hediyesi olarak vermek istediler.

Biz hediye kabul etmedik, kendi arabamızı verdik, üzerine de senetler yaptık.

Ama bunlar hiç ortaya çıkmadı. Biz sanki arabayı hediye almışız gibi gösterildik. Çok üzüldüm, annem de babam da çok üzüldü. Hemen iade ettik.

Soru: Çocukların ne yapıyor?

Zeynep Özal: 2 oğlum var. Bir de evlat edindiğim kızım Ayşe ve torunum var.

Oğlanlar 37-38 yaşına geldiler. Biri Belçika'da ünlü bir reklamcı. Diğeri de Fransa'da çok önemli bir grupta, şef ahçı olarak çalışıyor.