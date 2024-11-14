Şemsiyesiz sakın dışarı çıkmayın! Meteorolojiden gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... (14 Kasım 2024)

Perşembe gecesinden itibaren yurdumuza Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı hava girişi olacak. Bugün ise Meteoroloji yeni uyarılarda bulundu. Hava tahminlerine göre; Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlük hava raporu, internet sitesi üzerinden yayımlandı. Son tahminlerde yurdumuzun batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Ancak, yağışların; Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olacağı aktarılırken, olumsuz durumlar karşısında vatandaş uyarıldı.

Bugün sıcaklıkta bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği de belirtiliyor. Genellikle rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı(Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli) geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; zamanla Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile zamanla kuzeyinin(Manisa) sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ilçeleri ile gece iç kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı aktarıldı. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla kuzeybatısı çok bulutlu, gece Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği belirtildi. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı (Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak) geçeceği bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadiseleri görülecek.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu zamanla Orta Karadeniz'in çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.