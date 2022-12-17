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Semt pazarında etiket denetimi

Ortaca Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından semt pazarında her hafta gerçekleştirilen etiket denetimleri bu hafta da devam etti.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:47
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Semt pazarında etiket denetimi

Semt pazarında etiket denetimi
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Bölgenin en büyük semt pazarlarından birisinin kurulduğu Ortaca ilçesinde vatandaşların sağlıklı ürün tüketmesinin yanında, fahiş fiyat uygulamasının da önüne geçebilmek için Ortaca Belediyesi Zabıta ekipleri pazarda tezgah açan satıcılarda hem etiket denetimi, hem de satışı yapılan ürünlerin sağlıklı olup olmadığını denetliyor.

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