﻿Semt pazarında etiket denetimi

Bölgenin en büyük semt pazarlarından birisinin kurulduğu Ortaca ilçesinde vatandaşların sağlıklı ürün tüketmesinin yanında, fahiş fiyat uygulamasının da önüne geçebilmek için Ortaca Belediyesi Zabıta ekipleri pazarda tezgah açan satıcılarda hem etiket denetimi, hem de satışı yapılan ürünlerin sağlıklı olup olmadığını denetliyor.
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