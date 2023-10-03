Semt pazarında / Hasan Yİğit

Kasımpaşa’da bir semt pazarı.

Eşiyle, pazarın hemen yakınında, dört katlı bir apartmanın üçüncü katında oturuyorlar.

Eşinin başı tuttu yine. Nasıl tutmasın?

Bir oğulları, bir kızları var. Yuvadan uçtular çoktan. Oğlanın bir kızı, kızın da bir oğlu var.

Kahvaltıya yine geç oturdular. Kızlarını aradı eşi. Birkaç cümleden sonra, suratı karardı. Üç yaşındaki torunları Kayra, gece yarısına doğru uyanmış, ağlamaya başlamış. ‘Kulağım acıyor,’ demiş. Acile götürmüşler. Doktor, ağrı kesici şurup vermiş.“Sorun kulakta değil, sanırım dişlerde. Sabah poliklinikte diş doktoruna gösterin,” demiş. O gün için poliklinik randevusu alamamışlar. Özele gideceklermiş. Özel, pahalı, bırrr!

***

Pazar arabasıyla sokağa çıktı. Kayra’ya canı sıkılmıştı. ‘Ama çocuk dediğin böyle böyle büyüyecek,’ avuntusuyla sokaktan, yokuş aşağı pazarın kurulduğu uzun caddeye indi.

Pazar eski yıllardaki kalabalığına, canlılığına kavuşmuştu. Salgın günlerinin izleri silinmiş sayılırdı. Çoğu insan gibi büyük marketlerden alışveriş etmişlerdi. Alışkanlığıydı, pazarda boydan boya bir tur atacak, olmazsa olmazı; balık tezgâhlarına bakacak, turunu tamamladığında belirlediği tezgâhlardan tık tık tık, arabasını doldurup dönecekti.

Son yıllarda pazarın insan bileşiminde açık bir değişim olduğunu gözlüyordu. Siyah derililer giderek çoğalmıştı. Suriye kökenlilerin yaşlılarını hemen tanıyabiliyordu. Ancak gençleri, yerlilerden ayırmak zordu. Acemler, Afganlar, Orta Asyalılar da cabası.

Otuz kırk metre önü, birden karıştı. Anında büyük bir kalabalık oluştu. Bir kadının,

“Ahlaksız kadın, yuvamı yıktı! Komşular bırakın yolayım şu şıllığın saçlarını! Oğlum, vursana!” diye bağırdığını duydu.

Merak dürtükledi, kalabalığa karışıp zorlukla ilerledi. Elli yaşlarında bir kadın, kendisini tutanlardan kurtulmaya çalışıyor, bir adamın arkasına sinmiş otuz yaşlarında bir kadına saldırmak istiyordu. Saldırıya uğrayan kadın, sesini çıkarmıyor, saldıran kadını ve uysalca dikilen on iki-on üç yaşlarındaki bir oğlanı gözlüyordu. İki kadını birbirlerinden ayırdılar ama kalabalık hemen dağılmadı. Önündeki yaşlıca kadına ilgiyle kulak kabarttı. Kadın, birkaç kişiden oluşan minik topluluk oluşturmanın hazzıyla anlatıyordu:

“Zavallı kadın! Kocası kurabiye, çörek ustası bunun. Şu ilerde bir fırında. Kadın Peştun mu, Tacik mi, yalan olmasın, öyle bir millettenmiş. Fırında işe girmiş. Çalışırken işi pişirince ev açmış adam buna. Kendi evine bakmaz olmuş. Kirayı ödüyormuş yalnızca. Kadıncağız, üç çocukla kalakaldı. iş aradı aylarca…”

Gelen giden itekledikçe küçük kalabalık dağılmaya başladı. Kadıncağız da,

“Allah düşman başına vermesin, zor!” dedi, ağır adımlarla ilerleyip kalabalıkta kayboldu.

***

Koca pazarda topu topu iki balıkçı tezgâhı kalmıştı. Biri küçülmüş, yalnızca sazanla inci kefali satıyordu. İkisi de tatlı su balığı. İnce kılçıklı. Yemesi sıkıntılı. Tadı dersen… I-ııh! Tuzlu suyu tutar mı hiç? Birden, bir gülümsemeyle yanlara yayıldı dudakları. Oğlunun doğum günüydü. Büyük bir Karadeniz kalkanı ile iki buçuk kiloluk bir Norveç somonu almış, özenle pişirmişti. Kızı kalkanın kemik düğmelerine takmış, durup durup dalga geçmişti:

“Anne, bunları senin mantona düğme diye dikelim mi?...”

Kalkan, somon, kaya levreği eksik olmazdı buzdolaplarından. Ama şimdi?..

“Yabancı olduk şimdi, yazık birbirimize…”

Aynı kalkan ve somon şimdi yaklaşık bin lira. Dışarıda yersen; dört kişi yarım asgari ücret…

Diğer tezgâh biraz daha zengindi. Buzhaneden çıktıkları ve buzları çözülüp bayatladıkları bakar bakmaz anlaşılan mezgit, Karadeniz somonu, kefal ve hamsi… ‘Bunlar alınmaz. Bir aydır balık yemedik. En iyisi iki kiloluk bir sazan…’

“Şunu tartsana!”

“İki kilo iki yüz gram.”

“Yüz elli lira kurtarır mı?”

“Eh! Abimi mi kırayım?”

Araba hemen hemen doldu. ‘Kuru soğan haftayı çıkarır. Evin sokağına sapınca iki kilo da patates aldım mı, tamamdır.’

Sokağın başına dek yürüdü. Elli-altmış metre uzunluğundaki kaldırımsız sokak oldukça dikti. Sokağa, çoğu sokak gibi satıcıların kamyonetleri park ediliyordu. Sokağın hemen başında altmış yaşlarında, saçları seyrelmiş, kirli sakallı bir adam ufak tezgâhında patates, soğan satıyordu. Adam pek pek beş ay kadar önce peyda olmuştu sokakta. Bu süre içinde merhabalık kadar tanış olmuşlardı. Her pazara çıktıklarında patates soğanı ondan alıyorlardı.

“Kolay gelsin komşu. Şu patateslerden, iki kilo... Yine zam yapmışsın.”

“Ucuzluk düşünüyorsan onu unut. Fiyatları, dövizi bilerek yükseltiyorlarmış.”

“Yok canım, daha neler!”

“Bir büyükbaştan kendi kulağımla duydum. ‘İnşaat sektörü durgun. Salgında turizm de durdu,’ dedi. Önce ihracatı arttırıp döviz bulacak, ardından dönüp içeriye bakacaklarmış.”

Tezgâhın ardında oturan elli yaşlarındaki adam söze karıştı:

“Doğru dedin. Reis kışa doğru pahalılık durumunu da düzeltecek.”

Alıcı, adama şaşkınlıkla baktı:

“Sen buna gerçekten inanıyor musun?”

“İnanıyorum elbet. Reis bu! Bir emir; fiyatlar hizada. Doktorların burnu havadaydı. N’oldu? ‘Çekin gidin,’ dedi, o kadar!”

“Bir doktoru yetiştirmek yaklaşık on milyon, uzman yapabilmek yirmi milyona patlıyor bu millete. Doktoru yetiştir, itibarsızlaştır. Çekip gitsin, paran çöpe! Akıl mı bu?”

“İşinize gelirse! Kadınlara da acıdı, ‘Hak verelim,’ dedi Reis. Kadınlar ne yaptı? Şımardı. Şımarmadı mı? Her gün sokaktalar. Aldı ellerinden hakları. Oturup kaldılar yerlerinde.”

Satıcı, oturan adama sert bir bakış fırlattı:

“Fahri, sen git bir çay iç.”

“Yok yahu! Çaycı gelir şimdi. Sen de içersin.”

“Fahri git dedim, uzatma, git! Buyur beyim, on sekiz lira!”

***

Alıcı, ertesi hafta pazara eşiyle çıktı. Soğan alacaklardı yalnızca. Ama sokaklarının başındaki adamdan değil. Eşi, kocasının anlattıklarını duyunca öfke başına vurmuş, “Pazara çıkınca sorarım onlara kadınlar nasıl oturup kalmış!” demişti. Sokağa girdiler:

“Hayatım, soğan almadık.”

“Dönemem artık. Marketten alırız.”

Patatesçinin önüne geldiler. Geçen haftaki adam yoktu. Geçip gitmelerine kalmadı,

“Geçen hafta edilen laflara takmayın,” dedi adam. “Doktorlara, kadınlara laf eden benim yirmi beş yıllık tezgâhçımdı. Ortaokuldaki kızıyla karısı tekstilde çalışıyor. Cebinde de Sosyal Market Vakfı alışveriş kartı, ooh! Beş semt pazarında geniş tezgâhlarım, çalışanlarım, kamyonum, kamyonetim vardı. Silifke, Kumluca taraflarında bahçe, sera bağlardım. Oğlan askerden geldi. Düğün… Derken işleri büyütmeye kalktık. Bir kamyon daha aldık. Daha fazla bahçe, sera bağladık. Hevesle işe başladık. Borcun yarısı dolarlaydı. Dolar dört buçuktu borçlandığımda. Dokuz oldu, On üç buçuk oldu. On sekiz oldu. Tepetaklak yuvarlandım. Oğlum, ‘Ben ilkokula gitmiyordum, sen bunlar için koşturmaya başladığında. Yaşım yirmi dört. İşini yapan yapıyor. Sana neden el atmıyorlar?’ dedi. Tırnağım olamayacak bir kabzımala şoför durup evini ayırdı. Kime koştuysam, nereye başvurduysam nafile. Kamyonetlerini bu sokağa bırakan pazarcılar acıdılar da bu tezgâh kadar yeri açıyorlar bana. Zabıtalar göz yumuyor. Ne yaparım, nereye giderim, sonum ne olur, bilemiyorum. Beyim, sana dediklerimse yalan değil. Bir milletvekilinin ağzından çıkma. Hepsi bu kadar.”

Karı koca bakıştılar. Kadın pazarcıya döndü:

“İki kilo soğan alalım. İrilerinden olsun. Haftaya da patates alırız artık.”