Semt pazarlarında sıkı denetim

Kaynak: İHA
Semt pazarlarında sıkı denetim

Maltepe Belediyesi, semt pazarlarında sürdürdüğü denetimleri daha da sıklaştırdı.

Maltepe Belediyesi, semt pazarlarında sürdürdüğü rutin denetimleri daha da sıklaştırdı. Ramazan dolayısıyla ilçedeki tüm pazarlarda hijyen, fiyat, etiket, ambalaj ve gramaj açısından denetlemeler yapıldı.

uu.jpgMaltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçedeki semt pazarlarında sürdürdüğü rutin denetimleri daha da sıklaştırdı. Bu kapsamda Küçükyalı, Girne ve Cevizli'de Perşembe günü kurulan semt pazarlarında denetim yapıldı. Görevli zabıta ekipleri denetimlerde hijyen kuralları ve pazar yönetmeliklerine uymayan esnafları uyardı. Ayrıca ürünleri hijyen, fiyat, etiket, ambalaj ve gramaj açısından denetledi. Pazar esnafı kurulan çadırların brandaları ve bunların ev kapılarının giriş-çıkışlarını işgal etmemesi noktasında da denetimlerde bilgilendirme faaliyetine bulundu.

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