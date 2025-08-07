Semt pazarlarında yeni bir dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak

Türkiye’de semt pazarlarında alışveriş alışkanlıkları köklü bir değişime uğruyor. Nakit taşıma zorunluluğu tarihe karışırken, tüm pazarcı esnafı POS cihazı kullanmaya başlayacak. Bu düzenleme, yüz binlerce pazarcıyı ve milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyecek.

KARTLA ÖDEME DÖNEMİ BAŞLIYOR

15 Ağustos’tan itibaren Türkiye’deki tüm semt pazarlarında POS cihazı kullanımı zorunlu hale geliyor. Vatandaşlar, kredi veya banka kartlarıyla alışveriş yapabilecek, böylece nakit para taşıma derdi sona erecek. Nakit parası olmayan tüketiciler, pazar alışverişine kesintisiz devam edebilecek. Yetkililer, bu uygulamanın hem vatandaşlar hem de esnaf için büyük kolaylık sağlayacağını belirtiyor.

Pazar alışverişinde yeni dönem!

ESNAFA KOMİSYON DESTEĞİ

Pazarcı esnafının yüksek komisyon oranlarına yönelik şikayetleri de dikkate alındı. Bankalarla yapılan görüşmeler sonucunda, pazarcılar için özel komisyon indirimleri sağlandı. Bu sayede esnaf, kartlı ödemelerde daha düşük maliyetlerle işlem yapabilecek. Ayrıca, nakit para taşıma riskinin azalmasıyla esnafın güvenliği de artacak.

DAHA HIZLI VE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ

Yeni düzenleme, pazar alışverişini daha hızlı ve güvenli bir hale getiriyor. Vatandaşlar, kartla ödeme kolaylığı sayesinde daha pratik bir alışveriş deneyimi yaşarken, esnaf da nakit yönetiminde karşılaştığı risklerden kurtuluyor. Türkiye genelinde uygulanacak bu yenilik, semt pazarlarını modern bir alışveriş ortamına dönüştürmeyi hedefliyor.