‘Sen Ağlama İstanbul’ için alarm

Star TV’de yayınlanan ‘Sen Ağlama İstanbul’, önceki akşam 2. bölümüyle ekrana geldi. Dizi, reytinglerde Total ve ABC’de ilk 10’a giremezken AB’de ise 7. sırada yer aldı.

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Simay Barlas ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı OGM Pictures imzalı dizi için 1 Aralık’taki bu köşede, “Bir Gece Masalı, Bahar, Mehmed Fetihler Sultanı ve MasterChef Türkiye gibi kitlesi oturmuş rakipleri karşısında sürpriz yapar mı? Açıkçası, sanki gün tercihi doğru yapılmamış gibi geldi bana. Çünkü, bugüne kadar yaptığım analizlerde pek yanılmadım.” diye yazmıştım. Ve yine yanılmadım.

İstanbul’da geçen imkânsız bir aşkı konu alan dizi için acil gün değişikliği yapılmalı. Doğru analizler yapılarak en uygun zamanda ekrana gelirse, şansı olabilir. Bana göre, Pazartesi veya Perşembe en ideal gün. Cumartesi de tercih edilebilir. Aksi takdirde, 2’nin üzerinde reyting alan ‘Sen Ağlama İstanbul’ için bugün yarın final kararı alınırsa, şaşırmam.

‘Annem Hep Derdi ki’ gala yaptı

Tiyatrokare imzalı ‘Annem Hep Derdi ki’ isimli tiyatro oyununun galası, Boğaziçi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Adıyla da ilgi odağı olan oyun, seyircisini hem güldürüyor hem duygulandırıyor.

Katherine Di Savino’nun yazdığı, Devlet Tiyatroları Dramaturgu Servet Aybar’ın dilimize çevirdiği, Nedim Saban’ın uyarlamasıyla sahnelenen komedi türündeki oyun, evliliğe hazırlanan genç çiftin başından geçen sorunları, yaşadıkları kültürel şoku eğlenceli bir dille anlatıyor. Oyunun kadrosunda Çiçek Dilligil, Mert Asutay, Aziz Sarvan, Ecmel İs, Mert Aykul, Dilara Mücaviroğlu, Aşkın Şenol gibi isimler bulunuyor.

Oyun, 21 Aralık’ta Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, 23 Aralık’ta Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde, 26 Aralık’ta Kozyatağı Kültür Merkezi’nde, 9 Ocak’ta Watergarden Performans Sanatları Merkezi’nde ve 12 Ocak’ta Trump Tiyatro’da tiyatroseverlerle buluşacak.

Pişmanlığa ‘Açıldı Kapılar’

Tuğçe Kandemir, yeni şarkısı ‘Açıldı Kapılar’ı Sony Music Türkiye etiketiyle yayınladı.

Söz ve müziği Tuğçe Kandemir’e ait olan şarkının düzenlemesini Emirhan Cengiz yapmış. Özlem, yalnızlık ve pişmanlığın anlatıldığı şarkı, duygusal derinliği ve güçlü melodisiyle dikkat çekiyor.

Listelere damga vurma geleneğini sürdüreceğe benzeyen Tuğçe Kandemir, yine hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.