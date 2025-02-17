‘Sen Ağlama İstanbul’u finale götüren nedenler

Star TV’de yayınlanan ‘Sen Ağlama İstanbul’a gün değişikliği de yaramadı. Salı gününden Cumartesi’ye alınan dizi, önceki akşam ekrana gelen 8. bölümüyle Total’de aldığı 2.76 reytingle 10., AB’de aldığı 2.57 reytingle 7. ve ABC’de aldığı 2.63 reytingle 9. sırada yer aldı. Tüm kategorilerde yükselme beklenirken düşüş yaşayan dizi için final yolu göründü.

Peki, bu noktaya nasıl gelindi? Elbette, bunun birkaç nedeni var. Birincisi, dizinin yayın günü tercihi yanlıştı. Bunu defalarca dile getirdim. İkincisi, tercih edilen günde reytingi parlak olmayan ‘Sen Ağlama İstanbul’ için zamanında gün değişikliği yapılmadı. Uzatıldıkça uzatıldı. Sonuç ortada. Üçüncüsü, kanalın diziye yeteri kadar sahip çıkmaması. Bölüm tekrarlarını kanalda dizi yayını olmayan uygun zamanlarda izleyiciyle buluşturarak reytinglerde kıpırdanma sağlanabilirdi. Dördüncüsü, yazılı, görsel ve dijital medyada daha fazla tanıtım çalışması yapılabilirdi.

Başrollerini Simay Barlas, İsmail Hacıoğlu ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı dizi için bugün yarın final tarihi açıklanırsa, şaşırmam.

Zeynep Bastık’tan dillere ‘Destan’

Zeynep Bastık, yeni şarkısı ‘Destan’ı Hypers Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Göko’ya ait olan şarkısının düzenlemesini Utku Ünsal yapmış. Yer yer geleneksel motiflerin bulunduğu klibin yönetmen koltuğunda Mali Ergin oturuyor. Şarkı, doğu melodileri taşıyan yeni bir sound’un batı ezgileriyle harmanlanarak urban oryantal bir dünyanın izlerini taşıyor.

Zeynep Bastık, kendine has yorumu ve tarzıyla aşkı anlatan şarkısında farklı bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

Evrensel sembollerle anlam yolculuğu

Sanatçı Cem Güventürk’ün ikinci kişisel sergisi ‘Ay, Güneş ve Ay’, İBB Kültür ve İBB Miras’ın ev sahipliğinde Müze Gazhane’de açıldı.

Sanat tarihinin ve insanoğlunun en önemli iki sorusunu, “Sanat nedir?” ve “Ben kimim?” sorularını merkezine alan Cem Güventürk, yeni sergisinde insanın varoluşsal sancılarını ve anlam arayışını sanatına aktarıyor.

Küratörlüğünü Begüm Güney’in üstlendiği sergi, Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında 13 Nisan’a kadar Müze Gazhane L Binası’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.